Tencent Jadi Investor Baru MD Pictures, Ini Kiprahnya di Indonesia

Tencent Holdings Ltd., menjadi salah satu pemegang saham minoritas di MD Pictures. Kepemilikan saham minoritas ini sebagai bentuk optimisme Tencent terhadap konten-konten lokal dan terus mendukung sineas Indonesia untuk berkiprah di Internasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tencent Holdings Ltd kini menjadi salah satu pemegang saham minoritas di MD Pictures.

Kepemilikan saham minoritas ini sebagai bentuk optimisme Tencent terhadap konten-konten lokal dan terus mendukung sineas Indonesia untuk berkiprah di Internasional.

Perlu diketahui MD Pictures beberapa tahun terakhir telah bekerjasama dengan WeTV dan iflix Indonesia yang merupakan anak perusahaan Tencent.

Baca juga: Insurtech Sunday Raih Pendanaan 45 Juta USD dari Tencent dan Investor Baru

Beberapa series original WeTV yang diproduksi bersama MD Pictures antara lain, My Lecturer My Husband, Antares, WeTV Original Cinta Fitri the Series, WeTV Original Layangan Putus, WeTV Original, Kisah Untuk Geri, WeTV Original Satu Amin Dua Iman, 17 Untuk Selamanya, WeTV Original, dan WeTV Original Teluk Alaska.

Platform berbasis aplikasi WeTV dan website wetv.vip milik Tencent Holdings Ltd., masuk ke pasar Indonesia sejak akhir 2019.

Semula, platform ini membidik segmen penggemar drama Asia yang jumlahnya terus bertambah di kalangan milenial. Di Tiongkok saja, WeTV telah memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif dan 100 juta lebih subscriber yang tersebar di pasar WeTV di Tiongkok.

Sejak 2020, WeTV bekerjasama dengan sejumlah rumah produksi lokal di Indonesia, mulai memproduksi konten-konten lokal Indonesia.

Baca juga: Saham Tencent Anjlok Usai Media China Sebut Game Online Candu Spiritual

WeTV Original My Lecturer My Husband dan WeTV Original Imperfect the Series adalah dua judul yang mengawali segmen WeTV Original dan mendapat sambutan luar biasa dari penonton di Indonesia dan Malaysia melalui aplikasi WeTV.

Saat ini, judul baru WeTV Original Sianida adalah series lokal pertama dengan genre thriller misteri yang didukung oleh aktor-aktor berkualitas, yang diprediksi juga akan memecahkan rekor penonton.