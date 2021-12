Harga Bitcoin Kembali Melemah, Simak Prediksinya Pada Periode Mendatang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga crypto currency atau mata uang Bitcoin kembali dalam tren melemah. Bagaimana harga Bitcoin hari ini dan pada periode mendatang?

Sebulan terakhir rupanya bukan jadi periode yang baik bagi Bitcoin. Dalam kurun waktu tersebut, harga uang Bitcoin yang merupakan aset kripto dengan kapitalisasi terbesar tersebut terus berada dalam tekanan.

Baca juga: WhatsApp Tengah Lakukan Uji Coba Fitur Terbaru, Pengguna Bisa Beli dan Kirim Uang Kripto

Merujuk Coinmarketcap, pada 11 November silam, harga uang kripto Bitcoin berada di level US$ 68.365 per Btc. Namun, pada hari Minggu (12/12) pukul 10.15 WIB, harga Bitcoin terjungkal di level US$ 49.102 per Btc. Artinya, Bitcoin sudah melemah 28,18% dalam periode tersebut.

Pada perdagangan Selasa (14/12/2021) pukul 07.16 WIB, Coinmarketcap mencatat harga Bitcoin anjlok. Harga uang kripto Bitcoin, yang merupakan crypto currency dengan market cap terbesar, berada di level US$ 46.534,37. Dalam 24 jam terakhir, harga Bitcoin merosot 7,31%. Dalam 7 hari perdagangan, harga Bitcoin melemah 7,95%.

Baca juga: Strategi Memperbesar Cuan Saat Trading Kripto

Penurunan harga juga terjadi pada uang kripto lain yang berada di kelompok 5 besar market cap. Harga Ethereum (market cap terbesar kedua) di level US$ 3.778,40, turun 8,78% dalam 24 jam terakhir. Dalam 7 hari perdagangan, harga Ethereum turun 12,94%.

Harga Binance Coin (market cap terbesar ketiga) di level US$ 519,63, turun 9,30% dalam 24 jam perdagangan. Selama 7 hari perdagangan, harga Binance Coin merosot 11,06%.

Harga Tether (market cap terbesar keempat) di level US$ 1, turun 0,12% dalam 24 jam perdagangan. Dalam 7 hari perdagangan, harga Tether turun 0,04%.

Harga Solana (market cap terbesar kelima) di level US$ 154,11 melemah 10,95% dari sehari sebelumnya. Selama 7 hari perdagangan, harga Solana anjlok 20,61%.

Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir mengatakan, ada dua faktor utama yang menyebabkan koreksi harga Bitcoin pekan lalu.

Pertama adalah potensi percepatan tapering dan kenaikkan suku bunga acuan dari The Fed. Kedua, adanya potensi terseretnya Tether dalam kasus Evergrande, raksasa properti China yang baru saja diumumkan default.