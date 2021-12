Tahun Depan, Alibaba Fokus Kembangkan Bisnis Internasional dan E-commerce Pedesaan China

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Alibaba Group Holding Ltd telah menyiapkan strategi bisnis tahun depan.

Perusahaan konglomerasi ini akan fokus mengembangkan bisnis internasionalnya dan menggarap pasar e-commerce di pedesaan China yang kurang terlayani yang nilainya mencapai sekitar 15 triliun yuan atau sekitar US$ 2,4 triliun.

Alibaba telah meluncurkan cetak biru dalam mengejar fokus bisnisnya tersebut setelah untuk kembali pulih dari dampak gejolak politik dan ekonomi di China.

Baca juga: Raksasa e-commerce Alibaba Tetapkan Target 100 Miliar Dolar AS untuk Pasar Asia Tenggara

Chief Executive Officer Daniel Zhang dan jajaran manajemen Alibaba dalam konferensi investor tahunan perusahaan yang dilaksanakan pada Jumat (17/12) mengidentifikasi bisnis luar negeri, kota-kota yang lebih miskin, dan teknologi cloud di antara pendorong pertumbuhan utama perusahaan di tahun-tahun mendatang.

Fokus tersebut merupakan jawaban Alibaba untuk menghadapi persaingan, mengurangi pengeluaran konsumen dan kampanye Xi Jinping untuk mengurangi pengaruh yang berkembang dari raksasa internet mulai dari Alibaba hingga Tencent Holdings Ltd.

Baca juga: Alibaba Suntik Dana ke T11 Senilai Rp 1,43 Triliun untuk Tingkatkan Teknologi Retail

Investor khawatir tentang gambaran pertumbuhan jangka panjang setelah Alibaba pada November memangkas prospek pendapatan fiskal 2022.

Alibaba merupakan salah satu target pertama kampanye Beijing untuk memotong sayap sektor teknologi yang telah tumbuh sangat kuat selama satu dekade secara nyaris tak terkendali.

Gejolak regulasi menambah ketidakpastian seputar kesehatan konsumen China.

Perekonomian negara tersebut semakin melambat pada bulan November, terseret oleh kemerosotan pasar properti yang memburuk dan gangguan dari wabah Covid yang berulang.

Alibaba, yang pada puncaknya merupakan perusahaan terbesar di Asia dengan kapitalisasi US$ 860 miliar, telah anjlok lebih dari 60% sejak itu. Nilai Alibaba sekarang tertinggal dari para pendukung ekonomi lama seperti pembuat minuman keras Cina Kweichow Moutai Co dan Samsung Electronics Co.