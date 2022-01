Harga Dogecoin Terdongkrak Naik Gara-gara Cuitan Elon Musk

TRIBUNNEWS.COM - CEO Tesla, Elon Musk kembali membuat salah satu mata uang kripto, Dogecoin kembali naik, Jumat (14/1/2022) kemarin.

Hal ini disebabkan oleh cuitannya yaitu diperbolehkannya Dogecoin menjadi alat transaksi pembayaran untuk pembelian beberapa merchandise yang dijual di Tesla.

“Merchandise Tesla bisa dibeli dengan dogecoin,” tulis Elon melalui akun Twitter pribadinya, @elonmusk.

Dikutip dari The Verge, setelah cuitan itu diunggah, harga dogecoin langsung naik menjadi 16 persen sekitar 0,20 dolar AS.

Namun terkait pembelian menggunakan Dogecoin belum terdapat kejelasan apakah dapat digunakan juga untuk membeli mobil buatan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia tersebut.

Merchandise yang dapat dibeli menggunakan Dogecoin adalah Cyberquad for Kids (12.020 doge atau 2.320 dolar AS), Giga Texas Belt Buckle (835 doge atau sekitar 161 dolar AS), dan Cyberwhistle (300 doge atau 58 dolar AS).

Kemudian untuk Tesla di Inggris, merchanidse yang dapat dibeli adalah S3XY Mug yang seharga 150 doge atau 29 dolar AS.

Diketahui hingga saat ini, Dogecoin muncul dan hanya dapat digunakan untuk membeli beberapa barang saja dan belum dapat menjadi alat pembayaran secara umum.

Terkait Dogecoin sendiri, dukungan terhadap salah satu mata uang kripto ini dilakukan sebulan setelah Tesla memulai untuk menerima Bitcoin untuk pembelian mobil.

“Mata uang kripto adalah ide yang baik untuk banyak tingkatan dan kita percaya jika ini (mata uang kripto) memiliki masa depan yang menjanjikan.”