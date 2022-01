Cuitan Elon Musk di Twitter Buat Harga Dogecoin Melesat

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bos Tesla yang juga orang terkaya di dunia, Elon Musk Kembali membuat heboh publik dengan cuitannya di media sosial twitter.

Berkat cuitannya tersebut harga nilai Dogecoin melesat naik.

Tak berselang lama setelah cuitan yang diunggah Elon Musk pada Jumat (14/1/2022) harga Dogecoin melonjak sebanyak 18% kelevel 0,2 dolar AS.

Dalam unggahan tersebut Musk mengumumkan bahwa aset kripto Dogecoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk sejumlah merchandise dari Tesla.

"Merchandise Tesla bisa dibeli dengan Dogecoin," tulis Elon melalui akun Twitter pribadinya.

Diketahui sebelumnya Musk adalah salah satu pendukung peredaran mata uang digital Dogecoin. Hal ini dibuktikan dengan tweet Elon Musk yang sering membahas pergerakan harga cryptocurrency. Berkat cuitannya sepanjang 2021, pergerakan dogecoin meroket 4.000 persen per tahun.

Dilansir dari Theverge, mata uang Dogecoin yang dapat dipergunakan untuk pembelian Tesla diantaranya Cyberquad for Kids dengan harga 2.320 dollar AS atau sekitar 12.020 dogecoin, Giga Texas Belt Buckle seharga 161 dollar AS atau 835 dogecoin, dan Cyberwhistle seharga 58 dollar AS atau 300 dogecoin.

Musk menambahkan nantinya setiap pesanan yang dibayar dengan Dogecoin tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. Hal ini berbeda dari biasanya, dimana pembelian produk Tesla melalui metode pembayaran tradisional, dapat dikembalikan dalam kurun waktu 30 hari setelah menerima produk.

Sebenarnya rencana pembelian merchandise Tesla menggunakan dogecoin sudah pernah disampaikan Musk pada Desember 2021 lalu.

Rencana ini bukanlah kali pertama Tesla menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Tepat di tahun 2021 lalu Tesla sempat menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Namun berhenti lantaran adanya masalah lingkunganpada jaringan. Pembayaran menggunakan Bitcoin dihentikan.