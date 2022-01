Ilustrasi metaverse. Perusahaan Game Metaverse, Animoca Brands Raup Pendanaan Senilai 360 Juta Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan game metaverse yang berpusat di Hongkong, Animoca Brands mendapat suntikan dana senilai 360 juta dolar AS.

Pendanaan ini didapat dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Liberty City Ventures.

Seperti yang dikutip dalam situs reuters.com, Rabu (19/1/2022), putaran pendanaan ini dipimpin oleh perusahaan modal ventura Liberty City Ventures, termasuk Gemini Frontier Fund, Sequoia China dan Winklevoss Capital sebagai investor.

Bulan lalu dalam rapat pemegang saham, pendiri Animoca Brands, Yat Siu akan memegang sekitar 7,3% dari Animoca Brands setelah putaran pendanaan terakhir.

Perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 lalu ini menerbitkan 111.173.515 saham, senilai 358.888.888 dolar AS dan rencananya dana ini akan digunakan untuk akusisi, investasi, pengembangan produk dan membeli lisensi untuk kekayaan intelektual populer.

Animoca Brands diketahui sebagi perusahaan game yang fokus dalam berinvestasi dan membangun dunia virtual online berbasis blockchain, dengan penjualan aset seperti tanah dapat dibeli dalam bentuk token Non-Gungible (NFT).

Dalam setiap transaksi NFT-nya, Animoca Brands biasanya akan menerima 7,5% di pasar utama OpenSea sebagai pasar NFT utama. Animoca Brands telah berinvestasi di lebih dari 150 NFT dan perusahaan terkait Metaverse.

Pada Metaverse pengguna dapat membeli tanah, berjalan-jalan sebagai avatar, bermain game dan bertemu teman. Istilah ini menjadi kata kunci bisnis dan teknologi pada tahun lalu, setelah Facebook mengubah Namanya menjadi Meta sebagai penanda keseriusan dan komitmen mereka terhadap konsep Metaverse.

Tidak ketinggalan, NFT mendapatkan kepopulerannya dengan volume penjualan mendekati 25 miliar dolar AS pada tahun 2021.

Pada akhir November 2021, Animoca Brands memiliki cadangan aset digital seperti token kripto senilai 15,9 miliar dolar AS nilai ini mengalami kenaikan dari 2,9 miliar dolar AS pada akhir September 2021. Animoca Brands telah mengumpulkan 216 juta dolar AS pada tahun 2021.