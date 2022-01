Produsen Sepeda Listrik, Cowboy Raih Pendanaan Seri C Senilai 80 Juta Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Produsen sepeda listrik yang berbasis di Brussel, Belgia, Cowboy mendapat suntikan dana sebesar 80 juta dolar AS dalam putaran pendanaan Seri C.

Melansir dari situs techcrunch.com pada Kamis (27/01/2022), perusahaan Italia yang bergerak di sektor finansial Exor, perusahaan modal ventura HCVC dan Siam Capital memimpin investasi bersama, dengan Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer Opportunities Fund, Future Positive Capital, dan Triple Point Capital yang juga berpartisipasi dalam putaran pendanaan ini.

Dana segar ini rencananya akan digunakan Cowboy untuk ekspansi ke Amerika Serikat dengan meluncurkan produknya e-bikes Cowboy 4. Selain itu, pendanaan ini juga akan digunakan untuk mengembangkan layanan perawatan Cowboy Care, yang saat ini telah tersedia di 14 kota di Uni Eropa dan 8 kota di Amerika Serikat.

Cowboy Care merupakan program perbaikan dan perawatan seluler yang akan memperbaiki sepeda listrik penggunanya dan dapat digunakan di manapun saat dibutuhkan.

Dengan adanya pendanaan ini mendorong Cowboy untuk bergabung dengan beberapa perusahaan produsen e-bike seperti Rad Power yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat dan VanMoof yang berbasis di Amsterdam, Belanda yang juga mendapat investasi setelah minat terhadap e-bike meningkat secara global selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada bulan September, VanMoof mengumumkan mendapat investasi senilai 128 juta dolar AS dalam putaraan pendanaan Seri C. Produsen sepeda listrik lainnya, Rad Power pada bulan Oktober lalu, mendapat pendanaan sebesar 154 juta dolar AS, dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Fidelity Management & Research Company.