Gandeng FTX, Coachella Music Festival Akan Luncurkan NFT Solana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah terjeda selama dua tahun, festival musik dan seni tahunan Coachella Valley Music & Arts Festival kembali dijadwalkan akan hadir pada April mendatang dengan mengumumkan serangkaian Non-Fungible Token atau NFT yang menawarkan akses VIP ke acara tersebut.

Dalam siaran persnya, Coachella Music Festival menyebutkan peluncuran NFT ini merupakan kemitraan jangka panjang dengan FTX, platform pertukaran kripto yang dipimpin miliarder Sam Bankman-Fried.

Melansir dari situs coindesk.com, Rabu (02/02/2022) Coachella meluncurkan tiga koleksi NFT dengan harga berbeda, dicetak di Solana, blockchain yang relatif ramah lingkungan dengan biaya lebih rendah daripada Ethereum. FTX diketahui mulai memperkenalkan pasar NFT Solana pada Oktober lalu.

Pada set pertama yang disebut sebagai Koleksi Coachella Keys, terdiri dari 10 token yang masing-masing menawarkan akses festival seumur hidup dan akses VIP lainnya seperti makan malam chef selebritas.

Kemudian Desert Reflections Collection dengan 1.000 token yang harga tiap tokennya akan dikenai 180 dolar AS dan dapat ditukar oleh pembeli dengan buku foto fisik Coachella. Ada juga Sights and Sounds Collection, yang akan memberikan iringan audiovisual bagi pembeli dengan 10.000 token yang tersedia dan akan dihargai masing-masing tokennya sebesar 60 dolar AS.

Coachella Music Festival akan menyumbangkan sebagian penjualan NFTnya ke tiga badan amal yaitu GiveDirectly, Lideres Campesinas, dan Find Food Bank.

Coachella Music Festival tahun ini akan dimeriahkan oleh penampilan musisi populer diantaranya Harry Styles, Billie Eilish dan Kanye West. Festival musik ini bukanlah yang pertama kali bereskperimen dengan kripto. Tahun lalu, New York's Governor’s Ball menawarkan NFT melalui kemitraan dengan platform jual beli cryptocurrency, Coinbase.