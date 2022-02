Harga Kripto Pagi Ini, ETH, SOL dan DOGE Melemah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perdagangan mata uang kripto secara global beberapa mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mengalami penguatan, pada Jumat (4/2/2022).

Berdasarkan Coinmarketcap.com, mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Binance Exchange (BNB), Cardano (ADA), Terra (LUNA) dan Polkadot (DOT) menguat. Sementara itu, Etherum (ETH), Solana (SOL), dan Dogecoin (DOGE) melemah.

Pagi ini, harga BTC naik 0,62 persen atau 37.167 dollar AS atau Rp 534,38 juta (kurs Rp 14.378 per dollar AS), dan USTD menguat 0,02 persen senilai 1 dollar AS atau Rpdiscl 14.387.

BNB juga naik 0,6 persen di lever 371 dollar AS atau Rp 5,3 juta, LUNA melesat 6,5 persen di level 51,2 dollar AS atau Rp 736.153, dan DOT bertambah 0,63 persen di level 18,8 dollar AS atau Rp 270.306.

Sementara mata uang kripto dengan market cap tertinggi yang melemah antara lain, ETH yang turun 0,64 persen di level 2.686 dollar AS, SOL terkoreksi 0,54 persen di posisi 101,25 dollar AS, dan DOGE melemah 0,3 persen di level 0,13 dollar AS.

Top gainer pagi ini, Silva Token (SILVA) meroket 469,5 persen, Dogecolony (DOGECO) melesat 416,7 persen, dan The Neko (NEKO) terbang 312,09 persen.

Sementar itu, losers pagi ini antara lain Viva La Bouje (VIVE) ambles 91,2 persen, TigerInu2022 (TIGERINU2022) koreksi 87 persen, dan Snowtomb LOT (SLOT) melemah 86,37 persen.

