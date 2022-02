Harga Kripto Terbaru, Dogecoin dan Bitcoin Pimpin Penguatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perdagangan mata uang kripto secara global beberapa mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak menguat, pada Senin pagi (7/2/2022).

Berdasarkan data Coinmarketcap.com, mata uang kripto seperti Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC), dan Cardano (ADA) memimpin penguatan pagi ini. Diikuti oleh Tether (USDT), Binance Exchange (BNB), Polkadot (DOT), Terra (LUNA), Etherum (ETH), dan Solana (SOL).

Pagi ini, harga DOGE melesat 3,8 persen di level 0,15 dollar AS atau Rp 2.157 (kurs Rp 14.380 per dollar AS). Disusul oleh, BTC yang juga naik 1,8 persen di level 42.351 dollar AS, atau Rp 609 juta, dan ADA menguat 1,27 pada level 1,14 dollar AS atau Rp 16.392.

Penguatan harga kripto juga diikuti oleh DOT yang menguat 1,11 persen di level 21,6 dollar AS, ETH yang naik 0,49 persen di level 3.033 dollar AS, kemudian BNB yang juga menguat 0,72 persen di posisi 417,8 dollar AS.

Penguatan dilanjutkan oleh SOL yang yang naik 0,03 persen pada 114,3 dollar AS, dan juga LUNA juga bertambah 0,57 persen di posisi 55,38 dollar AS.

Menyusul USDT yang naik 0,01 persen ke posisi 1 dollar AS, demikian juga USDC yang menguat 0.05 ke level 1 dollar AS. Sebagai informasi USDT dan USDC merupakan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS.

Top gainer hari ini, Dogecolony (DOGECOLONY) yang meroket 338,4 persen, Snowtomb LOT (SLOT) melesat 244,2 persen, dan PAPPAY yang terbang 220,2 persen.

Sementar itu, losers pagi ini antara lain Galatic Kitty Fingers (GKF) yang ambles 97,07 persen, MetaPay (METAPAY) merosot 95,37 persen, dan NinjaFloki (NJF) turun 92,9 persen.

