Lama Bersembunyi, Identitas Dua Miliarder Kreator NFT Bored Ape Akhirnya Terbongkar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah kalangan selebritas dunia rela menghabiskan puluhan juta demi memperebutkan koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). Membuat NFT dengan ikon kera ini makin laris manis di pasaran cryptocurrency.

Hal tersebut lantas membuat publik bertanya-tanya terkait siapa dalang dibalik hadirnya NFT Bored Ape. Terlebih NFT satu ini tergolong dalam kategori non fungible token dengan harga yang fantastis mahal.

Melansir dari media BuzzFeed diketahui munculnya NFT ikon kera ini dipelopori oleh dua pria asal Florida, Amerika Serikat. Ialah Greg Solano dan Wylie Aronow.

Solano sendiri merupakan pria berusia 32 dengan nama samaran Gargamel, sedangkan Aronow berusia 35 tahun dengan menggunakan nama samaran Gordon Goner.

Keduanya justru dengan bangga memamerkan foto di akun Twitter masing-masing dengan menggunakan meme Web2 me vs Web3 me.

Solano dan Aronow pun tak sendiri, seorang pria berusia 27 dengan samaran Seneca, serta dua programmer dengan nama samaran No Sass dan Emperor Tomato Ketchup turut membantu pembuatan NFT BYAC yang fenomenal ini.

Terbongkarnya identitas dari creator NFT BYAC sempat membuat heboh warganet lantaran selama ini identitas dari kelimanya selalu disamarkan dan selalu menjadi teka-teki publik.

Informasi tambahan, NFT BYAC merupakan sistem blockchain Ethereum. Terpantau sejauh ini NFT BYAC telah berhasil memproduksi 10.000 gambar kera dengan beragam warna dan ekspresi wajah.

Melalui situs resmi BYAC, boredapeyachtclub.com inilah investor dapat membeli koleksi NFT satu ini. dengan koleksi dari BYAC yang termurah saat ini dibandrol dengan harga 280.000 dolar AS.