Larang Fasilitasi Kripto, Pengamat: OJK dan Bappebti Ngobrol Dulu Lah

The Economic Times

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait larangan memfasilitas transaksi kripto memantik kontroversi.

Menurutnya, hal ini menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah.

Nailul memandang, kripto telah dirancang sebagai komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan.

Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi.

Baca juga: Legalkan Uang Digital, Venezuela Akan Bebankan Pajak hingga 20 Persen Untuk Transaksi Kripto

Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang aset kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto laiknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

“Di sisi Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini ngobrol dululah, tren aset kripto ini kan sudah jalan beberapa tahun terakhir,” ungkap Nailul, Selasa (8/2/2022).

Dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah cryptocurrency.

Sedangkan alat tukar resmi adalah rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

Baca juga: Harga Kripto Terbaru, Dogecoin dan Bitcoin Pimpin Penguatan

“Tapi kan sejak awal ketika Bapppebti memfasilitasinya, kesepakatannya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi,” jelas Nailul.