Hari Ini Mayoritas Harga Kripto Melemah, Dogecoin hingga Solana Loyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mayoritas bergerak melemah dalam perdagangan mata uang kripto secara global pada Rabu (9/2/2022).

Berdasarkan Coinmarketcap.com, Dogecoin (DOGE), Terra (LUNA), Cardano (ADA), Binance Exchange (BNB), Etherum (ETH), Polkadot (DOT), dan Solana (SOL) melemah.

Pelemahan juga terjadi pada golongan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS, seperti Tether (USDT), dan USD Coin (USDC).

Baca juga: Google Cloud Tambahkan Layanan Keamanan untuk Deteksi Ancaman Penambangan Kripto

Pelemahan terdalam yakni pada mata uang kripto BNB ambles 4,9 persen di level 411,19 dollar AS, disusul oleh SOL yang kandas 3,06 persen di posisi 113,3 dollar AS, dan LUNA yang merosot 3,38 persen pada posisi 57,2 dollar AS.

Kemudian, DOGE dan ADA melemah masing-masing 2,9 persen di posisi 0,15 dollar AS, dan 2,9 dollar AS, dilanjutkan oleh DOT yang juga turun 2,27 persen di level 21,74 dollar AS, dan ETH terkoreksi 0,7 persen pada 3.113 dollar AS.

Baca juga: Legalkan Uang Digital, Venezuela Akan Bebankan Pajak hingga 20 Persen Untuk Transaksi Kripto

Stable coin mengalami penurunan tipis, di mana USDC turun 0,04 persen di posisi 0,9 dollar AS. Sementara itu, USDC stabil di harga 1 dollar AS.

Sementara itu, mata uang kripto BTC naik tipis 0,56 persen di level Rp 44.050 setara dengan Rp 634,2 juta (kurs Rp 14.399 per dollar AS).

Top gainer hari ini yaitu Birdchain (BIRD) yang meroket 162,84, disusul oleh ZUM TOKEN (ZUM) yang melesat 263,5 persen, dan CryptoVsZombie (CVZ) yang naik 68,8 persen.

Sementara itu, losers pagi ini antara lain Magic Inu (MAGIC) yang ambles 95,16 persen, Colligo (COTK) merosot 93,3 persen, dan MetaPay melorot 86 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mayoritas Kripto Melemah, Cek Harganya Hari Ini"