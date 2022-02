Lewat Lukisan 'Never Fear Truth', Johnny Depp Jual NFT Pribadinya untuk Kegiatan Amal

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktor Hollywood, Johny Depp ikut terjun dalam dunia blockchain dengan menjual lukisan pribadinya kedalam bentuk Non-Fungible Token (NFT).

Sebanyak 11 ribu NFT bertema tentang pertemanan dan pahlawan buatan Depp tersebut dinamai dengan sebutan 'Never Fear Truth'.

Dirinya mengungkap, seni merupakan alat yang cocok untuk mengekspresikan perasaannya pada orang-orang yang memiliki arti dalam hidupnya.

“Dalam hidup saya, saya selalu memiliki seni, jauh sebelum akting dan musik,” jelas Johnny Depp dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Newscop.

Jika dilihat secara detail koleksi NFT milik Depp, dibuat khusus menggunakan warna-warna cerah, dengan menampilkan beberapa potret selebritas seperti Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Heath Ledger.

Tak hanya itu tokoh fenomenal Hunter S. Thompson dan Tim Burton, serta putrinya Lily-Rose Depp dan karakter fiksi yang diciptakan putranya, Bunnyman turut meramaikan NFT buatan Depp.

Pemain legendaris film Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street ini, mengaku NFT tersebut merupakan karya asli miliknya yang kemudian dipoles dan dianimasikan menjadi 11.111 NFT.

Nantinya 10.000 NFT yang dibuat akan diperjual belikan bagi publik, sementara sisanya sebanyak 1.111 akan didistribusikan oleh Depp kepada para penggemarnya.

Meski belum diketahui berapa pasaran NFT Never Fear Truth yang akan dibanderol Never Fear Truth. Namun Depp mengaku, nantinya sebanyak 25 persen dari semua hasil penjualan akan disumbangkan ke badan amal, seperti Rumah Sakit Anak Los Angeles, Rumah Sakit Anak Great Ormond Street, Elizabeth Taylor Aids Foundation, NAACP Legal Defense and Educational Fund, serta Rumah Sakit Anak Perth dan The Gonzo Trust.

Sebagai tambahan nantinya para penggemar Depp yang ingin mengoleksi NFT Never Fear Truth bisa langsung mengunjugi laman www.neverfeartruth.com .