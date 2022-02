Lirik Blockchain, PUBG Ajak Dua Perusahaan Seni Digital Masuk Dunia NFT

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Melalui Krafton, induk perusahaan game popular PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), menyatakan bahwa resmi bergabung dalam bisnis NFT dengan berinvestasi pada dua perusahaan seni digital asal Korea Selatan.

Kerjasama yang dilakukan Krafton ini sebagai upayanya untuk memperluas pasaran PUBG. Diketahui sejak peluncurannya pada Juli 2016 lalu, PUBG kini berhasil mencuri perhatian 734 juta pemain aktif di seluruh dunia dalam setiap harinya.

Melansir dari laman Forbes, rencananya Krafton akan berinvestasi sebanyak 6,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 93,240 miliar (dengan asumsi Rp 14.344 per dolar AS) di dua perusahaan seni digital.

Baca juga: Sambut Olimpiade Beijing 2022, Alibaba Rilis 4 NFT Baru

Investasi tersebut ditujukan dalam rangka untuk mengembangkan token Non-Fungible Token (NFT) sebagai alat pembayaran di dalam dunia Metaverse milik PUBG.

Kedua perusahaan seni digital tersebut diantaranya toko NFT Xbyblue, yang diketahui akan mendapat investasi sebesar 12 persen atau 4 juta dolar AS, dan layanan lelang daring Seoul Auction Blue dengan suntikan dana sebesar 6 persen atau setara 2,5 juta dolar AS.

“Melalui kemitraan dengan perusahaan inovatif seperti Seoul Action Blue, kami yakin kami dapat menggabungkan penelitian kami dan keahlian mitra kami untuk menawarkan pengalaman baru yang akan menyenangkan dan menarik bagi pengguna global," ujar CEO Krafton Kim Chang-han.

Toko NFT Xbyblue dan Seoul Auction Blue, merupakan anak perusahaan dari rumah lelang termuka asal Korea Selatan, Seoul Auction. Dengan kerjasama ini Krafton yakin dapat menghadirkan teknologi eksklusif yang baru bagi para pemainnya.

Baca juga: Satu NFT Video Kecelakaan Bamsoet dan Sean Gelael Terjual di OpenSea Sebesar USD 15.815,84

Sebagai informasi, jauh sebelum adanya kerja sama ini Krafton diketahui juga telah menjalin mitra dengan Naver Z, unit raksasa Internet milik miliarder Korea Lee Hae-jin, yang mengoperasikan permainan Zepeto

Kerjasama yang dilakukan Naver dengan Krafton, merupakan satu upaya besar dalam mengembangkan platform Metaverse NFT bagi para pengguna apikasi tersebut.

Hingga saat ini, Krafton berhasil mengumpulkan 3,8 miliar dolar AS lewat penawaran saham perdana, per Agustus 2021 lalu. Dana inilah yang kemudian dijadikan Krafton sebagai pendanaan untuk masuk ke ranah Metaverse, NFT dan kripto.