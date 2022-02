Harga Kripto Hari Ini, Bitcoin hingga Polkadot Menguat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perdagangan mata uang kripto secara global beberapa mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mayoritas bergerak melemah pada Senin pagi (14/2/2022).

Berdasarkan Coinmarketcap.com, mata uang kripto, Polkadot (DOT) Dogecoin (DOGE), dan Bitcoin (BTC) memimpin penguatan pagi ini. DOT yang melesat 18,8 persen di level 0,08 dollar AS setara dengan Rp 1.147 (kurs Rp 14.347 per dollar AS).

DOGE menguat 3,5 persen di posisi 0,14 dollar AS atau Rp 2.008, disusul oleh BTC yang naik 0,16 persen di level 42.239 dollar AS atau Rp 606 juta.

Sementara itu, Terra (LUNA), Solana (SOL), Etherum (ETH), Cardano (ADA), dan Binance Exchange melemah pagi ini. LUNA turun 0,15 persen di level 51,85 dollar AS, ETH terkoreksi 0,8 persen di level 2.886 dollar AS, BNB turun 0,9 persen di posisi 398,9 dollar AS, ADA turun 0,9 persen menjadi 1,05 dollar AS, dan SOL melemah 2,4 persen di level 93,3 dollar AS.

Pagi ini Tether (USDT) turun 0,2 persen di posisi 1 dollar AS. Sementara itu, USD Coin (USDC) menguat 0,03 persen di level 1 dollar AS. Sebagai informasi USDT dan USDC merupakan mata uang kripto golongan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS.

Sementara itu, losers pagi ini antara lain Gala (GALA) yang ambles 8,45 persen, Helium (HNT) merosot 7,8 persen, dan Theta Network (THETA) melemah 3,59 persen.

Top gainer pagi ini, Shiba Inu (SHIB) yang melesat 4,6 persen, Crypto.com Coin (CRO) naik 4,12 persen, dan Etherum Classic (ETC) menguat 3,9 persen.

