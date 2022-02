Cetak Harga Fantastis, Ini Dia Produk NFT Cryptopunk yang Dibanderol 23,7 Juta Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia NFT memang tak ada matinya, beragam NFT baru berlomba di rillis demi memenuhi kebutuhan pasar cryptocurrency. Namun siapa sangka, token digital CryptoPunks belakangan berhasil mencuri perhatian pesohor dunia.

CryptoPunks sendiri merupakan pioner pertama di dunia NFT. NFT CryptoPunks ini merupakan koleksi gambar, yang terdiri dari 10.000 item. Dengan dibuat secara algoritmik 24*24 dan dilengkapi gaya 8bit dan piksel.

Diluncurkan tahun 2017 silam, kini lusinan CryptoPunks berhasil diproduksi guna memenuhi permintaan para penggemarnya. Saat ini CryptoPunks sendiri hadir dengan beragam jenis karakter, mulai dari gambar manusia, alien, kera, hingga zombie. Umumnya satu token NFT ini dibanderol sekitar satu juta dolar AS.

Namun melalui laporan dari laman Cryptopotato, NFT CryptoPunk dengan nomor varian #5822 berhasil dijual seharga 24 juta dolar AS atau sekitar Rp 343,8 miliar (Dengan satuan kurs Rp 14.295) dalam bentuk Ethereum.

Diketahui, koleksi NFT tersebut dibeli langsung oleh Deepak Thapliyal, CEO perusahaan infrastruktur blockchain cloud Chain.

Pihaknya mengaku, kali ini membeli item CryptoPunks #5822 lantaran NFT tersebut termasuk dalam jajaran CryptoPunks bergambar alien paling langka di dunia, pasalnya dari 10.000 NFT CryptoPunk, item ini hanya meluncurkan sembilan koleksi.

Dengan adanya transaksi tersebut, CryptoPunks #5822 berhasil mencetak rekor penjualan baru dengan peringkat penjualan tertinggi keempat dalam dunia NFT.

Setelah peringkat pertama dipegang oleh NFT Everydays: The First 5.000 Days” dari Beeple dengan harga 69,3 juta dolar AS. Pada peringkat kedua ada NFT “Clock” dengan 54 juta dolar AS. Disusul Human One” karya Beeple dengan harga 29 juta dolar AS.