Habiskan 14.000 Dolar AS, Rapper Tyga Pamerkan NFT Innocent Cats di Akun Instagram

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak seperti selebritas lainnya yang demam Bored Ape Yacht Club (BAYC). Rapper terkenal asal California, Tyga justru tengah menggandrungi NFT varian Innocent Cats.

Dilansir dari Cointelegraph, Tyga memamerkan koleksi NFT nya ke penggemar melalui akun Instagramnya. Hal tersebut diketahui setelah Tyga mengganti foto profile akunnya dengan NFT Innocent Cats.

Dalam foto tersebut memperlihatkan NFT bergambar kucing putih dengan memakai topi berwarna biru dan kacamata, tak ketinggalan headphone dan mic yang turut melengkapi penampilan NFT dengan icon kucing nyentrik tersebut.

Baca juga: Lama Bersembunyi, Identitas Dua Miliarder Kreator NFT Bored Ape Akhirnya Terbongkar

Dikabarkan, Tyga telah menghabiskan dana sebesar lima Ether (ETH) atau sekitar 14.000 dolar AS.

Dengan dibelinya NFT tersebut, menandakan bahwa rapper Tyga kini resmi bergabung dengan grup pecinta Innocent Cats. Bahkan diketahui Tyga juga telah ikut dalam grup Discord khusus kolektor Innocent Cats NFT, grup tersebut merupakan sebuah proyek dengan visi untuk pembuatan paspor perjalanan menuju dunia metaverse.

Baca juga: Eminem Borong NFT Bored Ape Yacht Club Senilai 452.000 Dolar AS

Innocent Cats saat ini dikabarkan tengah membangun sebuah konser di dunia Metaverse. Hal tersebut diketahui warganet, setelah tim dari Innocent Cats mengadakan pengumuman resmi pada komunitas.

Rencananya proyek konser ini baru akan dijelaskan secara detail oleh tim Innocent Cats di situs berita sosial, Ask Me Anything (AMA) pada hari ini, (15/2/2022).

Meski tak sepopuler Bored Ape Yacht Club (BAYC) , namun NFT Innocent Cats yang dirilis di jaringan Ethereum ini menawarkan identitas digital pada kolektornya. Tak hanya itu pembeli juga dapat menikmati manfaat dan produk khusus yang diberikan lub Innocent Cats.

Hal inilah yang kemudian membuat beberapa selebritas dunia seperti Tyga kepincut bergabung mengoleksi NFT Innocent Cats. Sejauh ini Innocent Cats telah meluncurkan ada sekitar 9.025 avatar dengan masing - masing gaya yang berbeda.