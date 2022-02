JPMorgan Chase Bank. Bidik Peluang Pasar Senilai 1 Triliun Dolar AS, JPMorgan Jadi Bank Besar Pertama di Metaverse

NEW YORK TIMES

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank terbesar di Amerika Serikat, JPMorgan mengambil langkah besar ke Metaverse dengan membuka ruang virtual yang diberi nama Onyx Lounge di Decentraland dalam upaya untuk memanfaatkan peluang pasar sebesar 1 triliun dolar AS.

Dilansir dari situs cointelegraph.com, Rabu (16/2/2022) pengunjung lounge, yang terletak di mal Metajuku Decentraland akan disambut oleh harimau yang berkeliaran dan potret digital CEO JPMorgan Jamie Dimon.

Jika pengunjung berjalan ke atas, mereka dapat menonton presentasi eksekutif tentang ekonomi cryptocurrency.

Baca juga: CEO JPMorgan: Saya Pikir, Jika Anda Meminjam Uang untuk Membeli Bitcoin, Anda Bodoh

Dalam laporannya, JPMorgan mengungkapkan nama Onyx Lounge berdasarkan pada sistem pembayaran blockchain in-house JPMorgan. Perusahaan juga merinci jenis peluang bisnis yang dapat ditemuka di Metaverse melaui laporan tersebut.

"Metaverse kemungkinan akan menyusup ke setiap sektor dalam beberapa cara di tahun-tahun mendatang, dengan peluang pasar diperkirakan lebih dari 1 triliun dolar AS dalam pendapatan tahunan” tulis JPMOrgan dalam laporannya.

Laporan tersebut mencatat harga rata-rata tanah virtual menjadi berlipat ganda dari 6 ribu dolar AS menjadi 12 ribu dolar AS antara Juni dan Desember 2021 lalu. Serta memperkitakan pengeluaran iklan dalam game akan mencapai 18.2 miliar dolar AS pada tahun 2027 mendatang.

Baca juga: Amerika Serikat dan China Mulai Bersaing di Industri Metaverse

JPMorgan telah mengidentifikasi serbuan kreator individu yang memanfaatkan Web3 untuk memonetisasi karya mereka dengan cara baru sebagai kekuatan pendorong di balik ekonomi baru yang sedang dibangun di Metaverse.

Menurut pihak JPMorgan peningkatan minat terhadap Metaverse juga didorong oleh langkah merek-merek besar, seperti Adidas dan Nike untuk menciptakan produk dan etalase berbasis NFT serta Samsung yang membuka toko Metaverse, sehingga menunjukan kemajuan langkah yang besar dalam dunia virtual Metaverse.

Pada laporan tersebut, JPMorgan menambahkan potensi mereka untuk terlibat dalam pembangunan komunitas, ekspresi diri dan perdagangan, di area Metaverse perlu untuk dikembangkan dan dimatangkan lebih lanju