Ronaldinho Jadi Duta Ambassador Perusahaan Blockchain 

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan pemain andalan tim FC Barcelona, Ronaldo de Assis Moreiraatau yang kerap disapa Ronaldinho dikabarkan resmi menjadi duta ambassador dari perusahaan blockchain asal Kanada, New World In.

Melalui kemitraannya dengan Ronaldinho, New World In berencana melakukan peluncuran secara global.

Nantinya perusahaan blockchain tersebut akan merillis platform augmented reality (AR) serta Non-Fungible Token (NFT).

Sebagai informasi, New World sendiri dikenal sebagai perusahaan NFT yang berfokus pada augmented reality khususnya pada seni musik. Sejak 1 Juni 2021 kemarin, perusahaan tersebut resmi diakusisi oleh perusahaan Graph Blockchain.

Perkembangan teknologi yang makin pesat membuat New World ingin terus melebarkan ekspansinya agar lebih dikenal publik.



Dengan menggandeng selebritas hingga attlet ternama, New World beranggapan cara ini merupakan metode tercepat untuk mempromosikan produk dan nama perusahaannya ke masyarakat di berbagai penjuru dunia.

Hal inilah yang kemudian membuat New World Inc, mengajak Ronaldinho untuk menjadi duta ambassador perusahaannya. Dengan menargetkan para fans setia Ronaldinho dan tim Barca, New World rencananya dalam waktu dekat akan membuat acara eksklusif sambil mengenalkan produk NFT barunya.

Dikutip melalui Yahoo Finance, Ronaldinho sendiri nampaknya sangat antusias menyambut datangnya tawaran dari perusahaan blockchain tersebut.

"Saya memahami pengaruh yang saya miliki pada pendukung saya dan keterlibatan dengan penggemar saya selalu sangat penting bagi saya, itulah sebabnya saya memutuskan untuk menjadi duta global untuk Dunia Baru” jelas Ronaldinho.

CEO Graph Blockchain, Paul Haber menyatakan keputusan yang diambil anak perusahaannya ini, diharapkan dapat membawa nama New World untuk bisa menjangkau pasaran global lebih luas dari sebelumnya.