Selain Dapat Bersinar di Tempat Gelap, Ini Sederet Fitur Sepeda Listrik Kargo Longtail Max

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Produsen sepeda listrik asal Prancis, Calendar Bikes baru saja memproduksi sepeda listrik kargo Longtail Max dengan beberapa fitur menarik seperti dapat bersinar di tempat gelap.

Mekanisme melipat sepeda listrik kargo Longtail Max ini terbilang cukup mudah, yaitu dengan melipat bagian setang ke bawah dan ujung depan rangka dilipat ke satu sisi sehingga sejajar dengan ujung belakang.

Sepeda kemudian diputar balik untuk digulung pada satu set roda kastor yang terpasang di sudut belakang rel samping sepeda. Seluruh proses melipat sepeda listrik ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit.

Sepeda listrik kargo Max memiliki sadel untuk pengendara di tengah dan area penumpang atau kargo di belakang. Sedangkan untuk bagian kargo menggabungkan rel samping yang ditinggikan untuk meningkatkan keselamatan penumpang atau muatan yang dibawa.

Kargo Max menggunakan rangka berwarna cerah yang membuat sepeda tampak bersinar di tempat gelap. Sinar yang dihasilkan oleh sepeda listrik itu berasal dari rangka aluminium.

Fitur lainnya adalah velg 20 inci, rem cakram hidrolik Magura eSTOP, motor hub belakang 250W, dan baterai lithium 36V/10.4Ah/360Wh yang dipasang di tabung kursi. Sepeda listrik kargo Longtail Max dapat menempuh jarak hingga 50 km dengan sekali pengisian daya.

Untuk harga nya, sepeda listrik Kargo Longtail Max hadir dalam dua konfigurasi yakni model standar yang dibanderol dengan harga 3,990 Euro atau sekitar 4.520 dolar AS dan model Longtail Max Plus yang lebih mewah dibanderol seharga 4.590 Euro atau sekitar 5.200 dolar AS.

Kedua model tersebut dapat dipesan melalui situs resmi Calendar Bikes.