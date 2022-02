Investor Kripto Abaikan Perang Rusia-Ukraina, Bitcoin Melaju di Jalur Hijau

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Investor aset kripto dinilai tidak terlalu memperdulikan adanya perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak Kamis (24/2/2022).

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, Bitcoin, Ethereum dan kripto berkapitalisasi pasar utama, serta lainnya terpantau menguat tajam walaupun sehari sebelumnya sempat melemah.

Hal ini didorong oleh pasar yang memanfaatkan momentum dari beberapa pergerakan yang kacau dari hari sebelumnya, ketika invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi ekonomi yang keras dari AS dan Uni Eropa.

"Investor pun sepertinya mengabaikan sejenak sentimen dari serangan Rusia terhadap Ukraina. Mereka juga memanfaatkan momentum dengan membeli kripto di harga koreksi atau buy on dip," papar Ibrahim, Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, membaiknya sentimen pelaku pasar terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tidak merespon invasi Rusia ke Ukraina dengan tindakan militer.

Biden hanya memberikan sanksi ekonomi bagi Rusia, meski juga memperkuat pertahanan di Eropa dengan menambah jumlah pasukan NATO di Jerman.

"Seperti di saham, aset kripto yang sebelumnya sempat berjatuhan pada perdagangan Kamis kemarin kini mulai kembali pulih. Namun, aset lainnya yang sebelumnya sempat melesat kini penguatannya mulai terpangkas," tuturnya.

Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09:00 WIB, hanya koin digital (token) BNB dan Cardano yang masih terkoreksi pada hari ini.

BNB melemah 0,25 persen ke level harga 364,87 dolar AS per koin atau setara dengan Rp 5.243.182 per koin (asumsi kurs Rp 14.370) dan Cardano terkoreksi 0,59 persen ke 0,8581 per koin (Rp 12.331 per koin).