Saat Konflik dengan Ukraina Memanas, Rusia Justru Berencana Gelar Forum Mining dan Crypto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konflik Rusia dengan Ukraina makin hari semakin memanas, setelah Ukraina menyerang rudal Bayraktar TB2 milik Rusia, pada Minggu (27/2/2022).

Rusia tengah mempersiapkan Forum Internasional ke-8 tentang Blockchain, Cryptocurrency and Mining-Blockchain Life 2022.

Melansir dari Cointelegraph.com, acara ini rencananya diadakan pada 20 sampai 21 April 2022 mendatang, di ibu kota Rusia, Moskow. Forum tersebut diadakan menyusul Rusia yang baru-baru ini memberikan kelonggaran akses terhadap pasar cryptocurrency di negaranya.

Ditujukan untuk memberikan pengetahuan mutakhir serta membangun relasi baru dengan para pemain kripto, nantinya Forum ini akan mempertemukan lebih dari 5.000 trader, investor hinga para pengusaha dari bisnis kripto, dengan 100 stand pengembang blockchain.

Di dalam acara Cryptocurrency and Mining-Blockchain Life 2022, para investor kripto dari berbagai belahan dunia akan diajak berdiskusi untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency, pengembangan DeFi, regulasi cryptocurrency di Rusia, fitur penambangan yang efektif, prospek NFT, hingga melalui pengimplementasian blockchain dalam bisnis dan pemerintah Rusia.

Pembicara yang dihadirkan dalam forum ini pun tak main-main, beberapa nama besar di dunia kripto Rusia turut digandeng seperti Sergey Khitrov, Pendiri lembaga listing terbesar di dunia Listing Help dan forum Blockchain Life. Serta Vladislav Martynov, Pengusaha Kepala Pusat Kompetensi Ethereum.

Tak mau ketinggalan Gleb Kostarev, selaku Binance Russia dan manajer CIS, hingga Anatoly Kaplan, Pendiri Forklog juga ikut meramaikan forum kripto akbar ini.

Dibanderol dengan harga beragam, forum ini nantinya akan di bagi dalam tiga kelompok. Untuk kelas standar 84 dolar AS, kelas bisnis 335 dolar AS, serta VIP 742 dolar AS.

Pemerintah Rusia berharap dengan diadakannya Cryptocurrency and Mining-Blockchain Life 2022, selain dapat mengedukasi investor terhadap pasar kripto Rusia. Diharapkan bisa menjadi ajang bergengsi bagi kompetisi StartUp Pitch untuk perusahaan rintisan.