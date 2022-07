Forum Standar Metaverse Dorong Kenaikan Harga Token SAND SandBox Hingga 20 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Token SAND SandBox melesat naik dari posisi terendah selama sepekan, dimana pada perdagangan pasar kripto SAND menguat hampir 20 persen.

Kenaikan token SAND ini terjadi pasca sejumlah perusahaan teknologi seperti Meta dan Microsoft bergabung dalam Forum Standar Metaverse.



Melansir dari Decrypt, dalam 24 jam terakhir token SAND pada perdagangan Minggu (26/6/2022) terpantau mengalami kenaikan pesat hingga membuat harga jualnya melonjak ke angka 1,31 dolar AS.

Baca juga: Perubahan Nama Facebook Diyakini Dongkrak Harga Aset Kripto MANA dan SAND

Harga ini naik jauh jika dibandingkan pada perdagangan Senin (20/6/2022) dimana pada saat itu harga token SAND hanya di badrol seharga 0,8709 dolar AS.



Kenaikan juga terlihat pada token MANA Decentraland yang naik hampir 9 persen menjadi 1,02 dolar AS per koin. Walau naik tipis namun adanya pergerakan pada dua token tersebut menandakan kebangkitan pasar cryptocurrency, ditengah adanya bear market dalam beberapa hari terakhir.



Meski SandBox secara gamblang menarik diri dari kelompok Forum Standar Metaverse, namun menurut informasi yang beredar kenaikan kedua token yaitu SAND dan MANA terjadi karena keduanya telah menjadi target akuisisi dari para raksasa teknologi yang tergabung dalam Forum Standar Metaverse.



“SandBox tidak akan pernah masuk dalam akuisisi, dan tidak akan pernah diterima oleh SandBox,” tegas Sebastien Borget, Pendiri SandBox.



SandBox dan Decentraland sendiri merupakan sebuah game berbasis Ethereum, di mana pengguna dapat membeli sebidang tanah virtual di ruang Metaverse yang dipatok harga jutaan dolar.

Ramainya adopsi Metaverse membuat kedua game ini menjadi salah satu buruan para investor dunia digital.

Hal inilah yang membuat sejumlah perusahaan teknologi kepincut untuk bergabung dengan keduanya untuk mengembangkan dunia internet masa depan berbasis NFT.

Baca juga: Industri Blockchain Dukung Arahan Pemerintah tentang Metaverse

Hal inipun sejalan dengan tujuan Forum Standar Metaverse yang ingin melakukan interoperabilitas dalam dunia metaverse seperti bertukar data ataupun informasi sebelum mereka mengeksplor dunia virtual.



Walaupun masih banyak pelaku industri digital khususnya komunitas Web3 yang skeptis pada kehadiran Forum Standar Metaverse, namun dengan adanya forum tersebut dipercaya dapat mempercepat pengujian dan penerapan standar metaverse yang akan dibangun sebuah perusahaan teknologi.