Bitcoin dan Ethereum Pimpin Amblesnya Pasar Kripto Setelah Delapan Bulan Diguncang Bear Market

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Gejolak bear market yang mengguncang pasar kripto selama lebih dari delapan bulan telah membuat nilai bitcoin dan jajaran kripto lainnya ambles sebanyak 70 hingga 90 persen terhadap mata uang fiat.



Sejak 10 November 2021 lalu hingga saat ini bitcoin telah memimpin keruntuhan pasar kripto, hingga nilainya merosot sebanyak 69 persen.

Awalnya pasar bitcoin turun secara perlahan sampai akhirnya di tiga bulan terakhir BTC melesat menuju harga terendah dengan ambles sebanyak 46,21 persen.

Fenomena penurunan ini tak hanya terjadi pada bitcoin saja, Ethereum juga turut mencatatkan penurunan yang sama sekitar 44,8 persen menjadi 142,40 miliar dolar AS.

Angka ini melompat jauh apabila dibandingkan dengan harga awal ETH di pasaran kripto, dimana pada November tahun lalu ETH hanya diperdagangkan seharga 4.850 dolar AS per unit. Hal inilah yang membuat ETH mengalami kemerosotan tinggi.



Menyusul yang lainnya, nilai Solana juga dilaporkan turut anjlok dengan turun sebanyak 85,6 persen dari harga tertinggi yaitu 259 dolar AS pada 6 November 2021 lalu.

Kondisi serupa juga dialami dogecoin (DOGE) yang nilainya ambles 90,7 persen sejak tiga bulan terakhir. Runtuhnya pasar kripto lantas dilanjutkan Cardano (ADA) yang turun 84,7 persen dan terakhir koin xrp (XRP) yang jatuh sekitar 1,667 persen.



Imbas dari penurunan tersebut Bitcoin dan Ethereum kini memimpin runtuhnya ekonomi kripto sebesar 55 persen, sementara imbas aksi jual massal token digital DOGE, SOL, ADA, dan XRP mewakili hancurnya ekonomi kripto sebesar 10 persen.



Selain koin kripto yang runtuh, mengutip dari News Bitcoin gelombang bear market yang belakangan ini terjadi juga telah membuat aset stablecoin jatuh dari posisi tertingginya.

Seperti stablecoin terra usd (UST) yang kini nilainya anjlok di harga 0.99 dolar AS hingga 1 dolar AS. Kemudian ada stablecoin UST de-pegged yang runtuh hingga menyentuh 0,00601 dolar AS per unit.