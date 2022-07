Penjualan NFT Melonjak 10 Persen, Koleksi Cryptopunk Berhasil Terjual Seharga 2,6 Juta Dolar AS  

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, SAN FRANCISCO - Penjualan Non-Fungible Token (NFT) minggu ini berhasil naik 10 persen lebih tinggi dari minggu sebelumnya, setelah mengalami penurunan penjualan mingguan selama dua bulan terakhir.

Penjualan NFT minggu ini naik 10,82 persen lebih tinggi dari minggu lalu, dengan mencatat pendapatan sebesar 147 juta dolar AS, sedangkan di minggu sebelumnya penjualan NFT mencapai 133 juta dolar AS.

Melansir dari Bitcoin News, lonjakan penjualan ini terjadi pada Selasa (12/7/2022), saat NFT Cryptopunk #4464 terjual seharga 2.500 ETH atau senilai 2,6 juta dolar AS.

Baca juga: Penjualan NFT Naik Tipis, Koleksi Bored Ape Yacht Club Jadi yang Terlaris

Cryptopunk juga menjadi koleksi NFT teratas dalam penjualan minggu ini, dengan mencatat peningkatan sebesar 545,36 persen selama tujuh hari terakhir.

Koleksi terbesar kedua adalah Bored Ape Yacht Club (BAYC), yang mencatat kenaikan sebesar 53,25 persen. Di bawah BAYC, terdapat koleksi NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) yang mengalami lonjakan penjualan sebesar 73 persen.

Dari 18 jaringan blockchain yang berbeda, Ethereum menjadi blockchain dengan penjualan NFT terbanyak dengan 124 juta dolar AS. Penjualan NFT di Ethereum minggu ini mencatat peningkatan sebesar 16,99 persen.

Blockchain dengan peningkatan penjualan mingguan terbesar adalah Ronin, dengan lonjakan sekitar 146 persen lebih tinggi dari minggu sebelumnya.

Penjualan NFT di jaringan Fantom ikut mengalami kenaikan sebesar 104 persen selama tujuh hari terakhir. Sementara penjualan di blockchain BNB, Immutablex, dan Waves selama seminggu terakhir mengalami penurunan dua digit antara 43 persen hingga 64 persen lebih rendah dari penjualan minggu lalu.

Selain Cryptopunk #4464, dua NFT Cryptopunk lainnya juga berhasil masuk ke dalam lima besar penjualan NFT termahal minggu ini. Dua NFT BAYC juga masuk ke dalam lima besar NFT termahal selama tujuh hari terakhir.

Baca juga: Ahli: Bear Market di Pasar Kripto Jadi Kesempatan untuk Bangun Pasar NFT Musik

Awal pekan ini, Bored Ape #6388 terjual dengan harga 826,29 Wraped Ethereum (WETH) atau senilai lebih dari 1 juta dolar AS. Sementara Bored Ape #2306 dijual dengan harga 300 Wraped Ethereum atau senilai 364 ribu dolar AS. Cryptopunk #3164 dijual seharga 275 ETH atau 336 ribu dolar AS, dan Cryptopunk #7901 dijual seharga 260 ETH atau 271 ribu dolar AS.

Penjualan NFT Cryptopunk #4464 telah meningkatkan nilai dasar koleksi ini, dengan penjualan NFT paling murah dijual dengan harga 76,8 ETH. Sementara BAYC menjadi koleksi dengan nilai dasar terbesar, dengan harga terendah saat ini 95 ETH. Di posisi kedua, terdapat Proof Colective dengan harga terendah dari koleksi ini dijual 82 ETH.