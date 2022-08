Demo Day, 10 Startup Baru Dapat Kesempatan Pitching ke Calon Investor

Shinhan Future’s Lab Indonesia dan Xendit selesai menggelar Demo Day bertajuk Runnovation Day 2022: Uncertainty Becomes Opportunity untuk mengakselerasi startup sekaligus kesempatan pitching di hadapan para investor.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Shinhan Future’s Lab Indonesia dan Xendit selesai menggelar Demo Day bertajuk Runnovation Day 2022: Uncertainty Becomes Opportunity untuk mengakselerasi startup sekaligus kesempatan pitching di hadapan para investor.

Ke-10 startup tersebut berasal dari program akselerator Shinhan Future’s Lab Indonesia (Batch 3 dan 4) serta XcaleUp, program akselerator kolaborasi antara Shinhan Future’s Lab Indonesia dan Xendit.

Mereka bergerak di sejumlah sektor berbeda, seperti IZY yang bergerak di bisnis proptech, Sociabuzz (media creative-tech), Soul Parking (Business Service Solution), Ctscope (health-tech), Allure AI (beauty-tech), Modoc (commerce), Prospero Solutions (Business Service Solution), Periksa.id (health-tech), Legalku (legal-tech), Tweak Indonesia (wellness-tech).

Baca juga: Living Lab Ventures dan Sinar Mas Land Kolaborasi dengan Microsoft untuk Akselerasi Startup Digital

Di program akselerator ini, para startup mendapatkan pembekalan melalui mentoring session dari para ahli di ekosistem startup Indonesia.

Mereka juga berkesempatan bertemu dengan calon investor dari berbagai venture capitals baik lokal maupun internasional, hingga bertemu dengan representative Shinhan Financial Group di Indonesia maupun perusahaan lain yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan startup-startup tersebut.

Muhammad Ihsan Hilmiawan, Program and Project Manager Shinhan Future’s Lab Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia dan Korea telah melakukan kerjasama yang sangat aktif di berbagai sektor, termasuk hubungan ekonomi.

Indonesia selalu menjadi pasar potensial di pasar Asia untuk peluang investasi oleh perusahaan Korea, termasuk Shinhan Financial Group.

Shinhan Financial Group akan dan selalu terus mendukung ekosistem startup Indonesia dalam berbagai cara praktis, seperti pendanaan, ekspansi, kolaborasi, teknologi, inovasi melalui program-program yang diberikan melalui Shinhan Future’s Lab Indonesia.

Baca juga: Selenggarakan Kampus Merdeka, Startup Edutech Ini Gandeng Kemendikbud

Moses Lo, CEO of Xendit mengungkapkan, program Xcale up Acceleration dibuat oleh Xendit dan Shinhan Future’s Lab Indonesia untuk membantu startup mencapai potensi mereka dan dapat menjadi ‘sneak peek’ bagaimana Xendit menjalankan bisnis.

“Kami sangat senang menerima respon yang begitu banyak dari komunitas startup dan kami berharap untuk menjalankan program akselerasi ini secara teratur,” ujar Moses Lo dalam keterangan pers tertulis, Senin, 16 Agustus 2022.

Runnovation Day 2022 ini juga turut dihadiri Shinhan Group, yaitu Hwang Dae Geu (CEO Shinhan Bank Indonesia), Lee Yong Hoon (CEO Shinhan Sekuritas Indonesia), Kim Tae Jung (CEO Shinhan Indo Finance), Julia Seo (Team Manager), Choi Jong Yoon (General Manager Digital Strategy Division Shinhan Financial Group), dan Lee Jin Soo (Shinhan Venture Investment). Selain itu, acara ini dihadiri oleh Joshua Kevin (Chief of Experiment, Xendit) dan juga Moses Lo (Co-Founder and CEO, Xendit) secara virtual.

Siapkan Pendanaan

Shinhan Venture Investment, sebuah perusahaan investasi milik Shinhan Financial Group, juga turut hadir meriahkan Runnovation Day 2022 dan memperkenalkan lebih jauh mengenai Shinhan Venture Investment.

Di Indonesia, Shinhan Venture Investment menyiapkan pendanaan senilai 200 miliar dolar AS yang akan diinvestasikan ke startup potensial di Indonesia.