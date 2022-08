Bitcoin Anjlok, Robert Kiyosaki Peringatkan Keruntuhan Pasar Akan Terus Berlanjut

The Coin Shark

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Miliarder kondang sekaligus penulis terkenal dari buku legendaris Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki memperingatkan investor global agar mewaspadai keruntuhan pasar saham dan kripto.

Robert Kiyosaki melontarkan pernyataan tersebut setelah melihat sejumlah aset berisiko seperti pasar saham dan cryptocurrency terus mencatatkan penurunan harga selama beberapa hari terakhir.

Pada perdagangan Wall Street, Selasa (30/8/2022) indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 184,41 poin atau 0,57 persen menjadi 32.098,99.

Kejatuhan juga diikuti indeks S&P 500 yang berkurang 27,05 poin atau 0,67 persen menjadi 4.030,61 dan Indeks Komposit Nasdaq yang tergelincir 124,04 poin atau 1,02 persen menjadi 12.017,67.

Selain pasar saham sejumlah aset kripto juga menunjukan rapor merahnya dengan Bitcoin yang anjlok ke level 20.388 dolar AS, disusul Ethereum yang ambles ke harga 1.582 dolar AS setelah pekan sebelumnya Ether dipatok 1.695 dolar AS.

Penurunan aset berisiko terjadi setelah Ketua Federal Reserve AS (The Fed) Jerome Powell menyinggung sikap hawkish dalam waktu dekat, di pertemuan Simposium Ekonomi Jackson Hole.

Khawatir kebijakan The Fed dapat memicu pembengkakan kerugian membuat sejumlah investor kompak menjual aset – aset berisiko dan berpaling ke aset safe haven seperti dolar. Hingga harga saham dan kripto ambles kelevel terendah.

"Semua pasar ambruk, real estat, saham, emas, perak, Bitcoin. Kelas menengah terhapus oleh inflasi yang lebih tinggi," ujar Kiyosaki seperti dikutip dari Bitcoin.com.

Keruntuhan pasar imbas inflasi sebelumnya telah diprediksi Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad.