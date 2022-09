Investasikan 150 Juta Dolar AS, Meta Berencana Buka 10 Kampus Virtual di Metaverse  

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Perusahaan media sosial Meta Platforms Inc akan membuka 10 kampus virtual di metaverse melalui kemitraan dengan startup pendidikan realitas virtual VictoryXR.

Rencana tersebut merupakan bagian dari proyek "Pembelajaran Immersive Meta". Perusahaan ini akan menginvestasikan dana sebesar 150 juta dolar AS untuk mewujudkan inisiatif ini.

Melansir dari Bitcoin News, raksasa media sosial ini akan membantu 10 universitas meluncurkan kampus berbasis metaverse mereka. Salah satunya University of Maryland Global Campus (UMGC), yang memiliki kelas dan program kuliah online.

Tercatat saat ini lebih dari 45.000 mahasiswa di UMGC dapat bertemu di metaverse untuk berkumpul dan berbagi pengalaman mereka.

"Kami belum pernah memiliki kampus sebelumnya, dan sekarang kami memiliki kampus pertama kami. Memiliki kolam bebek," kata Ketua Departemen Teknologi Informasi di UMGC, Daniel Mintz.

Sebagai bagian dari rencana ini, universitas yang meluncurkan kampus di metaverse akan menawarkan lima program studi. Namun saat ini, headset virtual reality (VR) yang dapat dipinjamkan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti pembelajaran di kampus metaverse masih terbatas jumlahnya.

Institusi lain yang akan menjadi bagian dari proyek ini antara lain, University of Kansas School of Nursing, New Mexico State University, South Dakota State University, Florida A&M University, West Virginia University, Southwestern Oregon Community College, California State University, Dominguez Hills, dan Alabama Universitas A&M.

Meta telah mendonasikan headset Meta Quest ke beberapa institusi agar dapat digunakan mahasiswa mereka. Salah satu tujuan proyek Pembelajaran Immersive Meta adalah untuk meningkatkan akses mahasiswa ke teknologi metaverse melalui kemitraan dengan universitas.

Meta juga telah membantu universitas membayar desain dan kontruksi ruang-ruang kampus metaverse, yang diperkirakan dapat menelan biaya 500 ribu dolar AS untuk lima sampai tujuh bangunan kampus.

Pendiri perusahaan yang merancang kampus metaverse VixtoryXR, Steve Grubbs menyatakan melalui proyek Pembelajaran Immersive Meta dapat menciptakan pengalaman pembelajaran baru bagi mahasiswa.

"Pendidikan adalah kasus penggunaan yang menarik untuk metaverse, dan Meta Immersive Learning akan membantu pembuat konten di seluruh dunia memperoleh keterampilan untuk metaverse dan menciptakan pengalaman yang mendalam bagi pelajar," ujar Grubbs.

Fokus Meta ke realitas virtual telah menyebabkan perusahaan ini kehilangan uang karena divisi metaverse-nya, unit Reality Labs, melaporkan kerugian sebesar 2,8 miliar dolar AS pada kuartal kedua tahun ini.

Meta pada bulan Agustus lalu berhasil mengumpulkan 10 miliar dolar AS dalam penawaran obligasi pertamanya. Hasil penerbitan obligasi ini digunakan Meta untuk mendanai proyek metaverse dan inisiatif lainnya.