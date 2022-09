Dituduh Praktikkan Skema Piramida Dogecoin, Elon Musk Digugat 258 Miliar Dolar AS  

Elon Musk digugat oleh seorang investor Dogecoin senilai 258 miliar dolar AS karena diduga telah menjalankan skema piramida untuk mendukung cryptocurrency tersebut.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk digugat oleh seorang investor Dogecoin senilai 258 miliar dolar AS karena diduga telah menjalankan skema piramida untuk mendukung cryptocurrency tersebut.

Gugatan tersebut semakin berkembang dengan menambahkan tujuh penggugat baru dan enam terdakwa baru termasuk bisnis konstruksi terowongan milik Musk, Boring Company.

Menurut perubahan keluhan yang diajukan ke pengadilan federal Manhattan, AS, pada Selasa (6/9/2022) malam, Elon Musk dan perusahaan-perusahaan miliknya termasuk produsen EV Tesla Inc, perusahaan transportasi ruang angkasa SpaceX, dan Boring, dituding sengaja menaikkan harga Dogecoin lebih dari 36.000 persen selama lebih dari dua tahun dan kemudian membiarkan harganya anjlok.

Menurut pengaduan tersebut, para terdakwa telah diuntungkan puluhan miliar dolar dari uang investor Dogecoin lainnya, dan mengetahui bahwa mata uang kripto ini tidak memiliki nilai "intrinsik".

"Dengan melakukan itu, para terdakwa menguntungkan puluhan miliar dolar dengan biaya investor Dogecoin lainnya, sambil mengetahui selama ini bahwa mata uang tersebut tidak memiliki nilai intrinsik dan bahwa nilainya hanya bergantung pada pemasaran," kata pengaduan tersebut, yang dikutip dari Reuters.

Baik Tesla, SpaceX maupun Boring tidak memberikan tanggapan permintaan komentar mengenai masalah ini. Tesla sendiri telah membubarkan Divisi Hubungan Masyarakat atau Public Relation-nya pada tahun 2020 lalu.

Gugatan pertama mengenai kasus ini diajukan pada bulan Juni lalu.

"Tak lama kemudian, Musk, orang terkaya di dunia, men-tweet bahwa dia akan terus mendukung Dogecoin, dan dalam sebuah wawancara mengatakan orang-orang yang bekerja di sekitar pabrik di SpaceX atau Tesla meminta dukungan itu," kata pengaduan keluhan yang telah dirubah itu.

Terdakwa baru kasus ini, Dogecoin Foundation, yang menyebut dirinya sebagai nirlaba yang menyediakan tata kelola dan dukungan untuk Dogecoin, juga tidak memberikan tanggapan mengenai permintaan komentar.

Kerugian sebesar 258 miliar dolar AS merupakan tiga kali lipat dari perkiraan penurunan nilai pasar Dogecoin sejak bulan Mei 2021.

Dogecoin diperdagangkan sekitar 6 sen pada perdagangan hari Rabu (7/9/2022) kemarin, turun dari rekor tertingginya pada Mei tahun lalu sekitar 74 sen.