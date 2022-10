Susul Keruntuhan Bitcoin, Sederet Aset Kripto Ini Terpantau Anjlok 90 Persen Selama Bear Market

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Usai melonjak ke level tertinggi pada perdagangan di November 2021, sederet aset kripto selama beberapa bulan terakhir justru terpantau mengalami pelemahan harga hingga membuat kapitalisasi pasar koin digital anjlok.

Penurunan ini mulai terjadi setelah nilai Bitcoin (BTC) selama tiga kuartal berturut-terut terus mencatatkan kemerosotan dan membuat nilainya amblas 72,1 persen menjadi 19.944 dolar AS pada perdagangan Selasa (4/10/2022). Anjlok drastis dari nilai tertingginya pada 10 November 2021 dimana saat itu BTC dipatok 69.044 dolar AS per unit.

Keruntuhan Bitcoin inilah yang kemudian memicu anjloknya 13.192 koin kripto teratas, berikut aset-aset kripto yang ikut terjerembab jatuh menyusul penurunan BTC selama beberapa bulan terakhir, dikutip dari melansir dari News Bitcoin

1. Ethereum (ETH)

Koin kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar digital ini telah mengalami kejatuhan nilai hingga diperdagangkan dengan hargamurah yakni sebesar 1.350 dolar AS per koin, melesat 73,2 persen apabila dibandingkan dengan harga tertingginya yang dibanderol 4.878 dolar AS per unit.

2. BNB

Selanjutnya penurunan juga terjadi pada table coin terpopuler di kapitalisasi pasar kripto BNB, aset kripto terbesar kelima ini sejak 10 Mei 2021 telah kehilangn nilai sebanyak 58,3 persen. Penurunan tersebut lantas menyeret turun harga jual koin kripto ini menjadi 279 dolar AS dari sebelumnya 686 dolar AS per koin.

3. XRP

Menyusul yang lainnya aset XRP juga tercatat amblas sebanyak 86,4 persen sejak 7 Januari 2018. XRP yang di klaim sebagai koin terpopuler ketujuh dalam pasar kripto kini hanya dihargai senilai 0,45 dolar AS unit.