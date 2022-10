Penjualan dan Minat NFT Terus Merosot, di Bulan September Penurunannya hingga 88 Persen

Ilustrasi NFT. Penjualan Non-Fungible Token (NFT) di bulan September meraup 594,82 juta dolar AS, lebih rendah 88 persen dibandingkan penjualan di bulan Januari.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Penjualan Non-Fungible Token (NFT) di bulan September meraup 594,82 juta dolar AS, lebih rendah 88 persen dibandingkan penjualan di bulan Januari.

NFT sangat populer di akhir tahun 2021 dan selama bulan pertama tahun 2022. Bahkan dalam data Google Trends (GT), istilah "NFT" mencetak skor tertinggi dalam permintaan pencarian di database GT, yaitu 100 poin pada bulan Januari.

Melansir dari Bitcoin News, sebenarnya ini adalah pertama kalinya sebuah istilah mencapai skor tertinggi menurut database GT. Namun skor pencarian NFT turun 88 persen, dengan mencapai skor 12 poin, selama periode 25 September hingga 1 Oktober 2022.

Baca juga: Meta Izinkan Pengguna Pamerkan Koleksi NFT Lewat Postingan di Instagram dan Facebook

Penjualan NFT mengalami penurunan sejak bulan Januari lalu. Mei menjadi bulan terakhir penjualan NFT mencapai di atas 1 miliar dolar AS, dengan membukukan 3,18 miliar dolar AS.

Bulan berikutnya penjualan NFT mengalami penurunan yang signifikan, menjadi 879 juta dolar AS, dan pada bulan Juli penjualan NFT mencapai 682 juta dolar AS.

Penjualan NFT di bulan Agustus turun lebih rendah, dengan membukukan 633 juta dolar AS. Sejauh ini, pada minggu pertama bulan Oktober 2022 penjualan NFT tercatat mencapai 105,22 juta dolar AS.

Data menunjukkan koleksi NFT teratas dalam penjualan selama 30 hari terakhir adalah Bored Ape Yacht Club (BAYC), karena koleksi tersebut mencetak 30,96 juta dolar AS dalam penjualan bulan lalu.

Baca juga: Kejayaan NFT Meredup, Volume Perdagangan Token Digital Amblas 98 Persen

Namun angka tersebut lebih rendah 37,49 persen dari penjualan yang diperoleh BAYC di bulan Agustus. Data yang dikumpulkan oleh cryptoslam.io menunjukkan proyek QQL Mint Pass telah menghasilkan 27,80 juta dolar AS di penjualan bulan lalu, dan Cryptopunks memperoleh 23,49 juta dolar AS.

Selama penjualan di bulan September, sebagian besar volume penjualan berasal dari blockchain Ethereum yang meraup 345,63 juta dolar AS.

Di belakang Ethereum, diikuti oleh blockchain Solana senilai 114,32 juta dolar AS, Flow 20,61 juta dolar AS, dan Immutable X 18,95 juta dolar AS.

Sementara lima NFT termahal yang terjual selama 30 hari terakhir berasal dari koleksi NFT terkait Yuga Labs seperti BAYC dan Otherdeeds. NFT termahal yang terjual dalam 30 hari terakhir adalah Bored Ape #8585 seharga 1,03 juta dolar AS dan NFT termahal kedua adalah Bored Ape #441 yang terjual seharga 350,991 ribu dolar AS.