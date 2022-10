Volume Penjualan NFT Reddit Melonjak, Pimpin Perdagangan Token Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Volume perdagangan avatar non fungible token (NFT) Reddit dilaporkan melonjak tajam hingga melampaui 1,5 juta dolar AS dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Lonjakan tersebut menjadi yang terbesar yang pernah dialami Radit sejak merilis token digitalnya pada Juli lalu. Berkat penjualan NFT ini bahkan Raddit sukses memimpin perdagangan koin digital.

“Peningkatan tersebut mewakili lebih dari sepertiga dari volume perdagangan kumulatif koleksi Raddit sebesar 4,1 juta dolar AS sejak diluncurkan. ” jelas Chief Product Officer Reddit Pali Bhat.

Menurut data dari Polygon dan Dune Analytics, lonjakan NFT mulai terjadi setelah perusahaan sosial media Raddit merilis lebih dari 3 juta dompet Polygon ke pengguna pada akhir pekan lalu.

Dibandrol seharga 18 ETH atau sekitar 24.150 dolar AS, avatar digital yang dibuat oleh Radit sengaja dicetak sebagai NFT di blockchain Polygon. Untuk mendapatkan NFT satu ini pengguna hanya perlu melakukan transaksi pembelian di Vault, dompet cryptocurrency Reddit.

Nantinya token digital ini dapat dipakai dan ditampilkan sebagai gambar profil ketika pengguna membuat konten di platform Raddit.

Alasan ini yang kemudian membuat para pengguna Raddit kepincut untuk menjajal layanan baru yang ditawarkan platform sosial media ini.

Reddit awalnya merancang usaha ini sebagai sarana untuk memberdayakan seniman untuk membuat karya seni NFT dan memonetisasi koleksi mereka di pasar NFT.

Hingga sejauh ini, setidaknya para seniman telah berhasil mendapatkan keuntungan dari pembuatan NFT sebanyak 60.000 dolar AS yang dibayarkan Raddit dalam bentuk royalti.

Meski pangsa NFT tengah mengalami pelemahan, hal tersebut tak membuat Raddit mundur dari industri cryptocurrency, justru Raddit makin gencar mempromosikan token–token buatannya.

Langkah ini diambil Raddit untuk meningkatkan jumlah pengguna layanannya sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan pendapatan.

Selain menawarkan NFT berbayar, Reddit dikabarkan juga menghadirkan sejumlah token digital gratis yang dapat diberikan pada pengguna setianya, sejumlah token tersebut meliputi token Meme Team, The Singularity, Aww Friends dan Drip Squad.