Pergerakan Pasar Kripto Menguat, Bitcoin Melesat di Atas 20.000 Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Harga Bitcoin selama 24 jam terakhir terpantau mengalami penguatan harga, berdasarkan data CoinMarketCap Bitcoin bull sebanyak 4 persen ke posisi 20.325 dolar AS pada perdagangan Rabu (26/10/2022).

Angka ini melesat naik menembus level terendahnya di pekan lalu, tak hanya BTC sejumlah koin kripto lainnya juga turut terseret naik seperti Ethereum yang menguat sebanyak 12,56 persen menjadi 1.513 dolar AS per keping.

Meski peningkatan Ethereum belum dapat mengungguli harga Bitcoin, namun dengan lonjakan ini ETH jadi satu – satunya koin kripto yang dapat melesat paling tinggi, memimpin perdagangan kripto selama 24 jam terakhir.

Menyusul yang lainnya Solana juga dilaporkan menguat sebesar 10,32 persen menuju ke harga 31.30 dolar AS per koin, diikuti Cardano yang naik 12,37 persen menjadi 0.4063 dolar AS per koin. Kemudian Dogecoin yang menguat 10,09 persen menjadi 0.06602 dolar AS per koin, serta XRP yang melesat sebanyak 4,35 persen ke posisi 0.4656 dolar AS per koin.

Berkat semua kenaikan tersebut, Livemint mencatat kapitalisasi pasar kripto global hari ini bangkit kembali menjadi 1,02 triliun dolar AS. Lonjakan harga mulai terjadi setelah The Fed memberikan isyarat penurunan kecepatan pengetatan suku bunga acuan, setelah pertemuan FOMC minggu depan.

Di tengah isu penurunan suku bunga, nilai indeks Dolar AS (DXY) juga turut mengalami pelemahan harga. Kabar ini sontak membuat makroekonomi berjalan stabil hingga membuat pergerakan aset investasi seperti saham Wall Street dan pasar kripto melesat ke arah positif.

Posisi bull pasar kripto diprediksi akan terus berlanjut selama beberapa pekan kedepan, mengingat saat ini indeks dolar tak lagi dianggap sebagai aset safe haven yang menjanjikan sehingga para investor mulai berpaling ke aset kripto.

“BTC terus-menerus menguji level dukungan 19.000 dolar AS untuk sementara waktu sebelum naik di atas 20.000 dolar AS. Demikian pula, ETH mencoba untuk mengalahkan level dukungan diatas 1.500 dolar AS. Momentum ini kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat juga.” kata Edul Patel, CEO dan Co-founder Mudrex, platform jual beli aset investasi.