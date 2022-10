Penjualan 5 Pasar NFT Teratas di Oktober Melampaui 40 Miliar Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Lima pasar Non-Fungible Token (NFT) teratas mencatat penjualan yang melampaui 40 miliar dolar AS selama bulan ini.

Penjualan NFT di lima pasar aset digital teratas membukukan total penjualan sebesar 41,36 miliar dolar AS pada Sabtu (29/20/2022).

Dikutip dari Bitcoin News, pasar NFT terbesar dalam penjualan adalah Opensea dengan total 32,76 miliar dolar AS.

Harga rata-rata yang dibayarkan untuk NFT melalui Opensea sekitar 352 dolar AS, menurut data dari Dappradar.com.

Di belakang Opensea diikuti oleh Axie Marketplace (4,26 miliar dolar AS), Magic Eden (1,83 miliar dolar AS), Looksrare (1,62 miliar dolar AS), dan X2Y2 (891 juta dolar AS).

Baca juga: Investor Bitcoin Melonjak, Jumlah ATM Kripto di Spanyol Telah Lampaui El Salvador Mencapai 300 Unit

Penjualan NFT di Axie Marketplace sebagian besar berasal dari permainan blockchain play-to-earn (P2E) Axie Infinity dan tercatat ada 2,17 juta pedagang aset digital di pasar NFT ini.

Harga rata-rata yang dibayarkan untuk NFT di Axie Marketplace sekitar 171 dolar AS.

Magic Eden Solana telah meraih 1,83 miliar dolar AS dalam total penjualan NFT yang telah dilakukan oleh 1,21 juta trader. Nilai rata-rata yang dibayarkan untuk NFT di Magic Eden hingga 29 Oktober adalah 124 dolar AS.

Pasar NFT Looksrare memiliki jumlah pedagang yang lebih sedikit, mencatatkan 107.636 perdagangan yang diselesaikan melalui pasar NFT ini. Namun, harga rata-rata yang dibayarkan untuk NFT di Looksrare pada Sabtu jauh lebih besar yaitu mencapai 6,59 ribu dolar AS.

X2Y2 belum mencapai satu miliar dalam penjualan NFT, namun telah beringsut menuju ke level tersebut.

Pada 29 Oktober, pasar NFT X2Y2 menyelesaikan 891 juta dolar AS di antara 158.273 pedagang. Harga rata-rata yang dibayarkan untuk NFT di X2Y2 adalah 582,78 dolar AS.

Pasar NFT terkemuka lainnya termasuk Mobox mencatat penjualan NFT sebesar 694 juta dolar AS, Solanart (665 juta dolar AS), Bloctoboy (458 juta dolar AS), Atomicmarket (435 juta dolar AS), Immutable X Marketplace (337 juta dolar AS), dan Rarible (300 juta dolar AS).

Meskipun mengalami penurunan besar dalam penjualan bulanan, namun lebih dari 40 miliar dolar AS yang tercatat di lima pasar NFT teratas merupakan suatu prestasi.

Baca juga: Dipahami Pegiat NFT bersama #NFTuntukEdukasi

Data dari cryptoslam.io menunjukkan penjualan NFT di sleuruh dunia selama 30 hari terakhir bertambah hingga 426 juta dolar AS, turun 21,32 persen dari bulan sebelumnya.