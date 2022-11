Nadiem Makarim bersama Elon Musk akan Berdialog dengan Ratusan Mahasiswa di Bali

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan bersama CEO Tesla Motors Inc Elon Musk dalam acara "Intergenerational Dialogue for Our Emerging Future" yang akan dilangsungkan hari Senin (14/11) di Bali.

Elon Musk akan bergabung secara daring dalam dialog interaktif dengan 500 mahasiswa dan 25 gurubesar yang berkumpul di UID Bali Campus, di Kura Kura Bali, Pulau Serangan, Denpasar.

Dialog ini merupakan bagian utama dari kegiatan Tri Hita Karana (THK) Future Knowledge Summit dan Festival Kampus Merdeka (FKM) yang merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan lembaga nirlaba Upaya Indonesia Damai atau yang juga dikenal sebagai United in Diversity (UID).

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama mewujudkan visi nasional dalam mempercepat Indonesia maju dengan sumber daya manusia yang unggul.

Menurut siaran pers UID Jumat (11/11) Mendikbudristek Nadiem Makarim akan membuka resmi acara tersebut dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan memberikan kata sambutan.

Sementara Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, CEO Marvell Technology Sehat Sutardja, CEO Contemporary Amperex Technology Zeng Yu Qun, Pengajar Senior MIT Otto Scharmer, Pro Vice Chancellor Emeritus Oxford University Sir Gordon Duff, Chairman BGI group Dr. Wang Jian serta Prof. Yohanes Surya akan aktif pada rangkaian acara dialog sepanjang hari.

Kemendikbudristek melalui program prioritas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menggerakkan transformasi pendidikan tinggi, mengoptimalkan kesiapan mahasiswa dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Ini sejalan dengan UID yang melalui THK Forumnya mendorong adaptasi generasi muda pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Melalui FKM 2022 diharapkan akan semakin banyak mahasiswa mengikuti program-program MBKM, dan terbangun semangat kolaborasi antarperguruan tinggi serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut menjadi penggerak transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Forum Tri Hita Karana (THK) mengemban misi yang selaras dengan Peta Jalan Ekonomi Bali Kerthi Era Baru untuk menyambut dunia menyelesaikan bersama masalah kesehatan, ekonomi hijau dan biru, serta inklusi digital.

Filosofi Tri Hita Karana selaras dengan harmoni manusia, planet dan spiritual, dan dengan UN 17 SDGs. Sejauh ini THK telah menyokong inkubasi lebih dari 20 proyek yang memobilisasi investasi hingga 30 milyar dolar ke berbagai sektor antara lain energi, kehutanan, penggunaan lahan, laut, pengairan, sampah plastik, kesehatan dan kemanusiaan.