Senator AS Panggil Sam Bankman-Fried Beri Kesaksian Kegagalan FTX dan Alameda Research

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat (AS) akan mengadakan dua sidang mengenai runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX pada minggu depan.

Anggota Parlemen AS juga meminta mantan CEO FTX dan pendiri Alameda Research, Sam Bankman-Fried, hadir dalam persidangan tersebut untuk bersaksi.

Melansir dari Bitcoin News, Komite Rumah untuk Layanan Keuangan AS dan Komite Senat untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan AS secara terpisah mengadakan dengar pendapat mengenai kebangkrutan FTX pada pekan depan.

Senator AS Sherrod Brown sekaligus Ketua Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan AS mengirim surat kepada Sam Bankman-Fried (SBF) pada Rabu (7/12/2022) untuk memintanya menghadiri sidang komite berjudul “Crypto Crash: Why the FTX Bubble Burst and the Harm to Consumers", yang akan berlangsung pada 14 Desember.

"Sebagai pendiri dan CEO FTX Trading Ltd. pada saat keruntuhannya dan pendiri, pemilik utama, dan mantan CEO Alameda Research, Anda harus bertanggung jawab atas kegagalan kedua entitas yang disebabkan, setidaknya sebagian, oleh jelas penyalahgunaan dana klien dan menghapus miliaran dolar yang terhutang kepada lebih dari satu juta kreditur," ujar Brown dalam surat tersebut.

“Masih ada pertanyaan signifikan yang belum terjawab tentang bagaimana dana klien disalahgunakan, bagaimana klien diblokir untuk menarik uang mereka sendiri, dan bagaimana Anda mengatur penyamaran,” lanjut Senator AS itu.

Brown menjelaskan, “biasanya, saksi yang diundang untuk hadir di hadapan panitia menyediakan diri secara sukarela". Dia meminta Bankman-Fried untuk menanggapi suratnya pada Kamis (8/12/2022) pukul 17:00 EST guna membahas partisipasinya dalam sidang tersebut.

"Jika Anda memilih untuk tidak hadir, saya siap, bersama dengan Anggota Peringkat Pat Toomey, untuk mengeluarkan panggilan pengadilan untuk memaksa kesaksian Anda," ungkap Brown.

FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November dan Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO setelah pengajuan tersebut. Perusahaan tersebut kini sedang diselidiki atas dugaan kesalahan penanganan dana nasabah.

CEO baru FTX, John Ray, mengatakan kepada pengadilan kebangkrutan, "Tidak pernah dalam karir saya, saya melihat kegagalan kontrol perusahaan yang begitu lengkap dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini."

Sementara itu, ketua Komite Rumah untuk Layanan Keuangan AS, Maxine Waters, telah mengundang Bankman-Fried untuk menghadiri sidang komitenya pada 13 Desember. Dia telah men-tweet co-founder FTX beberapa kali, tetapi belum mengeluarkan panggilan pengadilan untuk meminta SBF hadir dan bersaksi.

Waters banyak dikritik karena pendekatannya yang dinilai terlalu sopan saat mengundang Bankman-Fried ke persidangan.

"Kebohongan beredar @CNBC bahwa saya tidak bersedia untuk memanggil @SBF_FTX. Dia telah diminta untuk bersaksi pada sidang 13 Desember. Panggilan pengadilan pasti ada di atas meja. Pantau terus," cuit Waters pada Rabu.

Bankman-Fried memberi tahu Waters pada minggu lalu bahwa dia akan bersaksi ketika dia "selesai mempelajari dan meninjau apa yang terjadi," pada 13 Desember.