Tak Ingin Dipenjara, Mantan Pendiri Bursa Kripto FTX Sam Bankman-Fried Rela Bayar Rp3,8 Miliar

Business Insider

Mantan CEO sekaligus pendiri dari bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried diketahui menawarkan uang jaminan sebesar 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3,8 miliar (satuan kurs Rp 15.589) kepada Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Hal itu dilakukannya agar tidak dipenjara.