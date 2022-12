Ajukan Perlindungan Kebangkrutan, Core Scientific Tetap Lanjutkan Operasi Penambangan Bitcoin

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Salah satu penambang kripto publik terbesar di Amerika Serikat, Core Scientific mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di Texas pada hari ini, Rabu (21/12/2022).

Langkah ini mengikuti satu tahun anjloknya harga cryptocurrency dan kenaikan harga energi.

Melansir dari CNBC, kapitalisasi pasar Core turun menjadi 78 juta dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (20/12/2022), turun dari valuasi 4,3 miliar dolar AS pada Juli 2021 ketika perusahaan go public melalui Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Saham perusahaan telah jatuh lebih dari 98 persen pada tahun lalu.

Perusahaan masih menghasilkan arus kas positif, namun masih belum cukup untuk membayar utang pembiayaan atas peralatan yang disewanya, menurut sumber yang mengetahui situasi di Core.

Perusahaan tidak akan dilikuidasi, tetapi akan terus beroperasi secara normal sambil mencapai kesepakatan dengan pemegang surat keamanan senior, yang memegang sebagian besar utang perusahaan, tambah sumber itu yang menolak disebutkan namanya.

Core sebelumnya mengatakan pada Oktober bahwa pemegang saham biasa dapat menderita “kerugian total investasi mereka”, tetapi itu mungkin tidak terjadi jika keseluruhan industri kripto pulih.

Perusahaan juga mengungkapkan bahwa pembayaran utangnya tidak akan jatuh tempo pada akhir Oktober dan awal November, serta mengatakan bahwa kreditur bebas menuntut perusahaan jika tidak kunjung membayar.

Aset kripto utama yang dicetak Core adalah Bitcoin, yang mengalami penurunan harga token dari level tertinggi sepanjang masa di atas 69 ribu dolar AS pada November 2021, menjadi sekitar 16,8 ribu dolar AS.

Kerugian dari penurunan nilai Bitcoin, ditambah dengan persaingan yang ketat di antara para penambang aset kripto dan kenaikan harga energi, telah menyusutkan keuntungan Core.

Penambang yang berbasis di Austin, Texas, ini beroperasi di North Dakota, North Carolina, Georgia, dan Kentucky. Core mengatakan pada Oktober bahwa “kinerja operasi dan likuiditas sangat dipengaruhi oleh penurunan harga bitcoin yang berkepanjangan, kenaikan dalam biaya listrik,” serta “peningkatan tingkat hash jaringan bitcoin global”, istilah yang digunakan untuk menggambarkan daya komputasi semua penambang di jaringan Bitcoin.

Pemberi pinjaman kripto Celcius, yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Juli, adalah pelanggan Core. Ketika utang Celcius dihapuskan selama proses kebangkrutannya, yang membebani neraca keuangan Core, merupakan contoh lain dari efek penularan keruntuhan di seluruh sektor kripto tahun ini.

Core, yang merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan hosting blockchain terbesar, serta salah satu penambang aset digital terbesar di Amerika Utara tidak sendirian dalam menghadapi penurunan aset kripto.

Compute North, yang menyediakan layanan hosting dan infrastruktur untuk penambangan kripto, mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada September, dan perusahaan teknologi aset digital, Marathon Digital Holdings, melaporkan eksposur 80 juta dolar AS atas kebangkrutan Compute North.

Sementara itu, penambang kripto Greenidge Generation, melaporkan kerugian bersih pada kuartal kedua tahun ini lebih dari 100 juta dolar AS pada Agustus dan menghentikan rencana untuk memperluas bisnisnya ke Texas, Amerika Serikat.

Saham pengembang blockchain Argo anjlok 60 persen setelah pengumumannya pada 31 Oktober atas rencananya untuk mengumpulkan 27 juta dolar AS gagal.