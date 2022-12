2023, KoinWorks Fokus Besarkan Bisnis Keuangan Digital dan Pembiayaan Usaha Mikro

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

CEO dan Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono (kedua kiri) berbincang dengan Chief Marketing Officer KoinWorks Grace Hong (kedua kanan), Chief Product Officer KoinWorks Aditya Chintawar (kiri), Aktor dan Enterpreneur Christian Sugiono (kanan) dan Seniman Hendra HeHe (tengah) disela peluncuran KoinWorks NEO di Jakarta, Selasa (12/4/2022). KoinWorks meluncurkan inovasi terbaru bernama KoinWorks NEO, sebuah layanan finansial terintegrasi untuk UKM dengan mengusung tagline One Click to Grow Your Business. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN