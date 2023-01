Pasar Kripto Anjlok, Harga Dogecoin Catatkan Penurunan Terparah

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Pergerakan harga cryptocurrency selama 24 jam terakhir kompak mengalami bearish, dengan Dogecoin yang memimpin keruntuhan pasar yang dipicu anjloknya kapitalisasi pasar 5,47 persen pada perdagangan Selasa (17/1/2023).

Penurunan tersebut lantas membuat harga meme koin bergambar anak anjing itu turun menjadi 0.083 dolar AS setelah sebelumnya harga Doge melesat di kisaran 0.091 dolar AS pada akhir pekan kemarin.

Anjloknya harga Dogecoin disinyalir imbas dari aksi investor yang cenderung wait and see.

Meskipun data inflasi sudah mulai melandai, namun investor masih memasang sikap waspada akan kebijakan suku bunga yang diambil The Fed pada pertemuan pekan depan. Alasan ini yang membuat harga Doge mengalami kemerosotan.

Sebelum harga Dogecoin anjlok, pada awal pekan ini Twitter diam – diam telah menambahkan koin Doge ke dalam fitur kripto barunya yang dinamai “$Cashtags”. Sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan integrasi pembayaran berbasis cryptocurrency di Twitter .

Tidak jelas bagaimana token meme ini akhirnya akan ditambahkan kedalam fitur baru Twitter, namun dengan cara ini Dogecoin disinyalir dapat mencatatkan lonjakan harga.

Mengingat pergerakan Dogecoin sangat reaktif dengan Elon Musk lantaran miliarder kondang ini menjadi salah satu orang yang paling aktif mendukung pasar Dogecoin. Melalui akun Twitternya Musk bahkan kerap menyerukan cuitan mengenai ketertarikannya pada Dogecoin.

Dukungan Elon Musk terhadap Dogecoin bahkan dapat membuat kapitalisasi Doge melambung tinggi di pasar cryptocurrency. Dimana meme bergambar anjing ini sempat mencatatkan lonjakan kapitalisasi sebesar 8,4 miliar dolar AS per Agustus 2022.

Meskipun Doge beberapa kali mengalami lonjakan sepanjang tahun, namun para analis menilai bahwa Dogecoin akan menjadi investasi berbasis hype karena kurangnya utilitas.

Selain Doge, harga Bitcoin juga susut 0,22 persen menjadi 21.146 dolar AS lalu Ethereum yang juga tergelincir harganya ke 1.568 dolar AS per koin usai kapitalisasi pasar anjlok 0,48 persen.

Penurunan serupa juga dialami Cardano yang anjlok ke 3,38 persen menjadi 0.349 dolar AS. Serta Polygon yang merosot 1,51 persen menjadi 1.02 dolar AS.