Harga Bitcoin Anjlok Jadi 22.000 Dolar AS, Terseret Skandal Penipuan Silvergate Capital

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEW.COM, NEW YORK – Pergerakan harga Bitcoin dilaporkan anjlok, hingga kapitalisasi pasar kripto global ikut menyusut tajam di kisaran 1.072 triliun dolar AS pada perdagangan Jumat (3/3/2023).

Mengutip Coinmarketcap, harga Bitcoin selama 24 jam terakhir terpantau turun 4,83 persen menjadi 22.364 dolar AS per koin. Jadi yang terendah selama sepekan terakhir, setelah di awal minggu kemarin harga BTC sempat melonjak mendekati harga 24.000 dolar AS.

Tak hanya Bitcoin pergerakan koin kripto lainnya seperti Ethereum juga terpantau mengalami penurunan sebanyak 5,03 persen hingga harga amblas jadi 1.565 dolar AS per koin.

Penurunan serupa turut terjadi BNB yang anjlok 3,04 persen ke kisaran harga 290.59 dolar AS.

Diikuti XRP yang nilainya susut 4,09 persen menjadi 0,363 dolar AS dan Cardano yang melemah 7,09 persen menjadi 0,3302 dolar AS serta Polygon yang susut 4,09 persen menuju ke harga 1.15 dolar AS per koin.

Para pengamat menilai penurunan harga yang saat ini terjadi pada aset cryptocurrency akibat dari keruntuhan Silvergate Capital. Lantaran perbankan kripto yang berbasis di La Jolla, California ini dituding Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) melakukan tindak pidanan.

Karena Silvergate tak kunjung melaporkan pembukuan keuangan tahunan 10-K, tak hanya itu SEC juga menduga Silvergate telah menjual sekuritas utang tak terdaftar serta membantu dan tahanan Sam Bankman-Fried (SBF) untuk melakukan tindak pidana penggelapan dana investor senilai miliaran dolar AS.

Munculnya serangkaian kasus ini yang membuat para investor kripto mulai kehilangan kepercayaan pada perdagangan aset digital, hingga membuat pergerakan Bitcoin anjlok tajam pada pagi ini.

Selain itu imbas dari kasus yang menjerat Silvergate juga membuat sejumlah platform jual beli kripto seperti Galaxy Digital, Cboe, Gemini dan Bitstamp serta Penerbit Stablecoin Paxos dan Circle memutuskan untuk mengakhiri kemitraan dengan Silvergate agar tak ikut tercoreng kasus pidana yang menimpa perbankan asal AS itu.

Diperkirakan penurunan harga akan terjadi selama beberapa hari kedepan, mengingat akhir - akhir ini pasar kripto terus menghadapi serangkaian tekanan akibat kebangkrutan sejumlah platform jual beli kripto .

“Pedagang kripto benar-benar panik akibat kasus Silvergate. Mungkin hal-hal akan memburuk di kemudian hari, mereka saat ini bersiap melihat penurunan harga,” jelas Kempenaer, analis teknis senior di StockCharts.com.