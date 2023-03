Usai Digugat SEC, Kapitalisasi Pasar Binance USD Anjlok Tajam, Jadi yang Terendah Sejak 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Dalam tiga pekan terakhir, kapitalisasi pasar Binance USD (BUSD) dilaporkan terus mengalami penurunan tajam untuk pertama kalinya sejak tahun 2021.

Menurut pantauan dari Coinmarketcap kapitalisasi BUSD anjlok di kisaran 6,4 miliar dolar AS selama penutupan perdagangan di Jumat sore (3/3/2022).

Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan total kapitalisasi pasar di tanggal 15 November tahun kemarin. Dimana saat itu BUSD sempat menyentuh angka tertinggi yakni sekitar 23,49 miliar dolar AS.

Penurunan ini terjadi setelah pasar kripto diguncang isu negatif terkait skandal penipuan yang dilakukan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Imbas permasalah tersebut hampir sebagian besar industri kripto ikut terseret jatuh termasuk BUSD.

Kondisi terse

ut semakin diperparah ketika regulator Amerika Serikat (SEC) melayangkan gugatan pada penerbit stablecoin BUSD Paxos, atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan investor.

Akibat gugatan ini, BUSD sempat mengalami penarikan besar – besaran atau rush money termasuk salah satu akun anonim yang menarik koin BUSD senilai 57,8 juta dolar AS setelah SEC menggugat Paxos. Pasca aksi rush money Binance dilaporkan merugi lebih dari 40 persen, dikutip dari Cointelegraph.

Meski saat ini kapitalisasi pasar BUSD telah perlahan pulih dengan naik ke kisaran 8,7 miliar dolar AS pada perdagangan Minggu (5/3/2023).

Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dapat mengembalikan kepercayaan investor, bahkan selama beberapa hari terakhir sejumlah platform pertukaran kripto mengumumkan rencana untuk menghapus dan membekukan koin BUSD dari listing token.

Seperti Coinbase yang menghilangkan BUSD dari perdagangannya karena stablecoin ini dianggap tidak lagi memenuhi standar listing Coinbase.

Menyusul langkah Coinbase, platform jual beli kripto Aave diketahui sedang mempertimbangkan untuk membekukan cadangan BUSD.

Sejarah BUSD

Berbeda dengan stablecoin lainnya, BUSD USD besutan Binance menawarkan tiga hal utama yaitu aksesibilitas, fleksibilitas dan kecepatan.

Karena didukung oleh fiat dan mempertahankan patokan dengan dolar AS. Sehingga jumlah dolar AS setara dengan total pasokan BUSD yang disimpan serta diasuransikan oleh PAxos ke dalam bank dan Lembaga deposito keuangan AS (FDIC) dengan perbandingan pasokan BUSD dan dolar AS adalah 1:1.

Melalui sistem tersebut ketika harga dolar naik atau turun maka BUSD juga akan mengikuti dalam jumlah yang sama. Dengan begini BUSD dapat mempertahankan nilai pasar yang stabil.