Harga Kripto 9 Maret 2023: Bitcoin Tergelincir di Bawah 22.000 Dolar AS, Solana Menyusut 7 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bitcoin turun tajam di awal perdagangan kripto di Asia pada Kamis (9/3/2023) pagi, menyusul nada hawkish dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell atas kenaikan suku bunga.

Bitcoin tergelincir di bawah angka 22.000 dolar AS, jatuh sekitar 2 persen di tengah sentimen negatif dan volatilitas pasar. Sementara Ethereum juga tercatat mengalami penurunan, jatuh lebih dari satu persen dan tetap di bawah level 1.600 dolar AS.

Solana anjlok 7 persen, sedangkan Polygon merosot 6 persen. Avalanche turun 5 persen, sementara Polkadot, Cardano, dan Litecoin masing-masing turun 3 persen. Sebaliknya, Ripple justru mengalami kenaikan sebesar 3 persen.

Sentimen pasar secara keseluruhan tetap berhati-hati karena tindakan keras peraturan yang sedang berlangsung dan kekhawatiran atas penyebaran varian Delta Covid-19.

Adapun kapitalisasi pasar kripto global diperdagangkan lebih rendah, tergelincir di bawah angka 1 dolar AS menjadi 998,6 miliar dolar AS. Kripto m-cap turun 2 persen dalam 24 jam terakhir. Namun, total volume perdagangan meningkat lebih dari 2 persen mendekati 45,01 miliar dolar AS.