Kapitalisasi Pasar Kripto Sentuh 1 Triliun Dolar di Tengah Ancaman Krisis Perbankan AS

Perdagangan Bitcoin dan sejumlah aset digital mengalami kenaikan harga dan membuat kapitalisasi pasar kripto melonjak menyentuh 1 triliun dolar AS pada perdagangan Senin (13/3/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Perdagangan Bitcoin dan sejumlah aset digital mengalami kenaikan harga dan membuat kapitalisasi pasar kripto melonjak menyentuh 1 triliun dolar AS pada perdagangan Senin (13/3/2023).

Dimana nilai Bitcoin naik 9,43 persen dan harganya melonjak menjadi 22.473 dolar AS per koin hanya dalam kurun waktu 24 jam pada perdagangan Coinmarketcap.

Selain Bitcoin, kenaikan serupa juga turut dialami oleh Ethereum (ETH) yang melesat 8,78 persen dan nilainya berada di angka 1.604 dolar AS.

Kemudian, disusul lonjakan harga pada Cardano (ADA) yang naik 10,94 persen menjadi 0.3395 dolar AS. Polygon yang terbang 7,35 persen menjadi 1.14 dolar AS.

Nilai aset kripto Dogecoin melesat sebanyak 6,11 persen menuju ke kisaran harga 0.07056 dolar AS, Polkadot naik 7,09 jadi 5.92 dolar AS, dan Litecoin yang rebound 12,29 persen ke kisaran 77.86 dolar AS.

Stablecoin USDC yang sempat anjlok ke level terendah di bawah 1 dolar AS, kini harganya kembali normal melesat naik 4,17 persen ke harga 0,99 dolar AS.

Seperti yang dikutip dari Crypto News, lonjakan harga ini terjadi setelah Federal Reserve, Departemen Keuangan AS, dan Lembaga Penjamin Simpanan di Amerika Serikat atau federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ikut turun tangan dalam mengatasi krisis modal yang dialami SVB.

Ketiga otoritas tersebut berjanji akan menjamin semua dana nasabah agar dapat kembali dengan aman mulai pekan ini.

Baca juga: IMF: Kehadiran Kripto Bisa Picu Krisis Likuiditas di Perbankan

“Sistem perbankan A.S. tetap tangguh dan memiliki landasan yang kokoh, sebagian besar karena reformasi yang dilakukan setelah krisis keuangan yang memastikan perlindungan yang lebih baik bagi industri perbankan,” tegas pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Selain mengembalikan dana para deposan, para regulator AS ini juga turut mengambil beberapa langkah untuk mencegah agar kebangkrutan yang melanda SVB tidak semakin memicu dampak negatif bagi semua aspek.

Baca juga: Binance Konversi 1 Miliar Dolar BUSD ke Bitcoin untuk Lindungi Dana Investor

Dengan menciptakan Bank Term Funding Program (BTFP) atau dana pinjaman senilai 25 miliar dolar AS kepada bank, asosiasi tabungan, serikat kredit, dan lembaga penyimpanan yang dilanda krisis likuiditas.