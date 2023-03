Kantongi Kesepakatan dengan FDIC, First Citizens Makin Serius Akuisisi Silicon Valley Bank

Perusahaan layanan keuangan First Citizens BancShares Inc. makin serius dengan keinginannya mengakuisisi Silicon Valley Bank (SVB) yang bangkrut awal bulan Maret ini.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, First Citizens sudah mencapai kesepakatan dengan Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) selaku regulator keuangan AS yang saat ini memegang kendali atas operasi SVB.

“First Citizens sudah memasuki tahap pembicaraan akhir dengan FDIC untuk mengakuisisi bank SVB yang baru-baru ini bangkrut,” jelas sumber kepercayaan Reuters pada Minggu (26/3/2023).

Saat ini First Citizens maupun FDIC masih enggan menanggapi permintaan komentar terkait rencana akuisisi tersebut.

Sebelum First Citizens melangsungkan akuisisi, selama dua pekan terakhir FDIC telah mencoba untuk menjual SVB Private bersama Silicon Valley Bank secara bersamaan, lantaran mengalami pembengkakan kerugian mencapai 80 miliar dolar AS hanya dalam 48 jam.

Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, hingga akhirnya FDIC memutuskan untuk menjual keduanya secara terpisah. Sejak itu penawaran akuisisi untuk SVB Private dan Silicon Valley Bank mulai berdatangan.

Lewat akuisisi ini First Citizens diperkirakan dapat menyelamatkan nasib ratusan perusahaan startup dan venture yang menjadi nasabah SVB.

Mengingat First Citizens merupakan satu dari 20 bank terbesar di AS yang memiliki aset sekitar 109 miliar dolar AS dengan total simpanan sebesar 89,4 miliar dolar AS.

Berdiri pada 1898, First Citizens awalnya didirikan sebagai Bank of Smithfield dengan modal 10.000 dolar, memasuki tahun 1970-an First Citizens mulai mengalami kemajuan pesat hingga dapat membuka cabang di seluruh Carolina Utara serta berhasil melampaui tonggak laba 1 miliar dolar AS.

First Citizens bukanlah satu – satunya yang berniat untuk mengakuisisi SVB, perbankan pemberi pinjaman yang berfokus pada bisnis startup ini beberapa kali sempat mendapatkan penawaran akuisisi oleh sejumlah layanan keuangan salah satunya seperti Valley National Bancorp (VLY.O).

Belum diketahui kapan pembelian SVB akan disahkan oleh First Citizens, namun menurut informasi yang beredar proses akuisisi akan dilangsungkan beberapa hari kedepan.