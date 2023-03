Binance Buka Hub Blockchain Baru di Georgia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Platform pertukaran kripto Binance resmi membukapusat blockchain baru di Georgia. Direktur Regional Binance Vladimir Smerkis mengatakan Georgia merupakan poin penting dalam peta jalan (road map) perusahaan.

“Untuk waktu yang lama, kami telah melihat minat yang besar pada pasar kripto dan khususnya pendidikan kripto di Georgia. Saya ingin menekankan secara terpisah bahwa Georgia adalah salah satu negara yang paling didorong oleh inovasi di kawasan ini,” kata Smerkis.

“Sasaran kami sejalan dengan tujuan The Georgian Agency for Innovation and Technology, di mana kami dapat menciptakan sistem yang efektif di Georgia sembari mengembangkan teknologi dan inovasi di sana,” sambungnya.

Menurut postingan di blog resmin ya, hub blockchain yang disebut “Web3 outpost” akan digunakan untuk menarik bakat ke sektor ini dan memfasilitasi inisiatif pendidikan terkait keuangan digital sambil melanjutkan pengembangan ekosistem kripto di wilayah tersebut.

Sejauh ini, Binance telah melakukan tiga pertemuan komunitas yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang, mengutip "potensi dan minat yang sangat besar" di wilayah tersebut.

Awal tahun ini, lengan pembayaran Binance yakni Binance Pay telah menjalin kerja sama dengan platform pembayaran kripto CityPay di Georgia.

Binance juga mengadakan kolaborasi strategis dengan Badan Inovasi dan Teknologi Georgia (GITA) setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU).

Langkah ini mengharuskan kedua belah pihak melakukan inisiatif pendidikan dengan bantuan Binance Academy dan Binance Charity.