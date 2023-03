Update Harga Kripto 28 Maret 2023: Bitcoin Jatuh Jadi 26.000 Dolar, Imbas Gugatan Binance

Selama 24 jam terakhir, harga Bitcoin yang harganya menyusut 3,28 persen menjadi 26.977 dolar AS per koin.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Mayoritas aset kripto di perdagangan Coinmarketcap terpantau mengalami penurunan harga yang tajam selama 24 jam terakhir, tak terkecuali Bitcoin yang harganya menyusut 3,28 persen menjadi 26.977 dolar AS per koin.

Angka tersebut anjlok tajam bila dibandingkan dengan harga BTC pada pekan lalu dimana saat itu harga satu koin BTC tembus 28.756 dolar AS.

Melansir dari CNBC International, penurunan harga Bitcoin mulai terjadi setelah CEO Binance Chengpeng Zhao, digugat komisi perdagangan komoditi berjangka Amerika Serikat (CFTC) atas tuduhan pelanggaran pengoperasian bursa ilegal di AS.

Dalam pengajuan pengadilan, CFTC mengatakan Binance dan sang CEO Zhao telah sengaja menghindar dari kebijakan hukum AS untuk kepentingan komersial.

Karena tindakan Binance dianggap melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk undang-undang yang mewajibkan bursa kripto mencegah aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

CFTC akhirnya melayangkan peringatan pertama ke Binance lewat Pengadilan Negeri Federal AS untuk Daerah Tengah IllinoiS pada Senin sore (27/3/2023).

“Ini adalah pertukaran kripto terbesar dan setiap tindakan peraturan AS terhadapnya akan memiliki implikasi besar bagi industri ini,” kata seorang analis di penyedia data kripto di Kaiko, Dessislava Aubert.

Imbas gugatan tersebut para investor kripto mulai kehilangan kepercayaan pada perdagangan aset digital. Terlebih selama sebulan terakhir sejumlah perbankan kripto di AS telah penurunan likuiditas hingga terancam jatuh ke jurang kebangkrutan.

Baca juga: Likuiditas Bitcoin Anjlok ke Titik Terendah, Imbas Krisis Perbankan AS

Alasan tersebut yang kemudian membuat para investor mulai melakukan inefisiensi dan meninggalkan perdagangan cryptocurrency, hingga pergerakan Bitcoin mencatatkan penurunan tajam di pekan ini.

Selain Bitcoin, rapor merah juga tampak pada sejumlah aset kripto teratas lainnya, seperti koin kripto besutan Binance yakni BNB yang harganya anjlok 4,92 persen menjadi 311.19 dolar AS per koin.

Baca juga: Update Harga Kripto Senin 27 Maret 2023: Bitcoin dan Ethereum Menguat

Kemudian harga Ethereum yang amblas sebanyak 1,76 persen menjadi 1.720 dolar AS. Diikuti Polygon yang susut 3,41 persen menuju ke harga 1.05 dolar AS.

Serta nilai Dogecoin yang turun 0,98 persen menjadi 0.07264 dolar AS dan harga Solana yang menyusut sebanyak 3,11 persen menjadi 19.89 dolar AS pada perdagangan Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Update Harga Kripto 20 Maret 2023: Bitcoin Melesat di Atas 27.000 Dolar

Sementara itu, sejumlah saham terkait kripto juga ikut terseret jatuh seperti Coinbase dan Microstrategy masing-masing turun 10 persen.

Lalu, Miners Marathon Digital, Hut 8 dan Riot Platform masing-masing kehilangan saham sekitar 8 persen.