Popularitas Bitcoin Meroket, Hampir 98 persen Produk BTC Pimpin Investasi Kripto

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Selama sepekan terakhir, popularitas Bitcoin melonjak hingga membuat arus masuk koin kripto satu ini naik 98 persen berdasar pantauan CoinShares, perusahaan investasi aset digital global.

Dari catatan yang dirilis CoinShares, lonjakan dominasi arus masuk yang terjadi pada perdagangan Bitcoin terjadi setelah kepercayaan investor pada perdagangan aset digital memulih, pasca munculnya risalah The Fed terkait adanya pengetatan kebijakan suku bunga.

"Risalahnya jelas bahwa ada kekhawatiran The Fed yang sedang berlangsung sehubungan dengan krisis perbankan serta kenaikan harga," kata Greg Bassuk, Chief Executive Officer AXS Investments di New York

Munculnya tekanan ini yang membuat investor mulai beralih ke aset kripto ketimbang berinvestasi ke bentuk aset dollar, terlebih selama beberapa pekan terakhir posisi US dolar di pasar internasional mulai kehilangan panggung.

Ini lantaran sejumlah negara telah mempertimbangkan alternatif pengganti US dolar.

Seperti baru-baru ini, aliansi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) kembali membicarakan pembuatan mata uang baru yang akan digunakan pada perdagangan internasional, menggantikan dominasi US Dollar.

Imbas dari ditinggalkannya US dolar, perdagangan kripto kini perlahan melonjak, termasuk Bitcoin.

Melansir dari Cointelegraph arus masuk Bitcoin selama seminggu ini tembus mencapai 56 juta dolar dari total arus masuk aset digital sebesar 57 juta dolar AS.

Dari jumlah tersebut sebanyak 27 juta dolar AS berasal investor Amerika Serikat, sementara 17 juta dolar AS berasal dari Jerman, kemudian Swiss dan Kanada yang masing – masing menyumbang arus masuk Bitcoin sebanyak 13 juta dolar AS dan 2,2 juta dolar AS.

Dominasi Bitcoin pekan ini bahkan mengalahkan arus masuk pada aset kripto lainnya seperti Uniswap yang hanya mencatatkan arus masuk sebesar 0,5 juta dolar AS, Polkadot 0,4 juta dolar AS dan Polygon dengan arus masuk 0,23 juta dolar AS.

Meskipun investor menunjukkan sentimen positif terhadap Bitcoin, akan tetapi volume perdagangan BTC di minggu ini masih relatif rendah, karena hanya mampu mencapai 970 juta dolar AS.