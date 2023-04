Polygon dan Ethereum Jadi Blockchain Terfavorit di Web3 Gaming

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Popularitas Polygon dan Ethereum belakangan mulai terangkat setelah sejumlah perusahaan game seperti Sony, Bandai Namco, Sega mulai melirik token kripto hingga non-fungible (NFT) sebagai alat transaksi.

Menurut laporan data studi DappRadar, Polygon dan Ethereum dipilih para studio game web3 sebagai blockchain favorit mereka.

Sebanyak 30,8 persen memilih Polygon sebagai blockchain favorit gamers, sementara 9,2 persen pecinta game menjatuhkan pilihannya pada token Ethereum.

Sementara di sektor di sektor Web3 gaming, Ethereum dan Polygon tercatat sebagai blockchain yang paling banyak digunakan dalam industri ini dengan masing – masing perolehan Polygon 16,4 persen sementara Ethereum 24,3 persen.

Dominasi Polygon dan Ethereum di industri gaming melonjak setelah sejumlah gamers baru mulai memenuhi sektor web3 gaming wilayah Asia hingga totalnya membengkak jadi 80 persen.

Kesempatan tersebut yang kemudian dimanfaatkan Polygon dan Ethereum untuk menjajakan kemampuan yang mereka miliki.

Kedua mengklaim bahwa layanannya dapat menjadi sistem pembayaran yang transparansi dan aman bagi aplikasi terdesentralisasi dan developer community yang besar.

Selain itu, keduanya juga menawarkan kemampuan untuk mengelola non-fungible token (NFT) yang menjadi aspek penting dalam game web3 agar para gamers dapat bermain gim yang lancar dan aman.

Alasan tersebut yang membuat perusahaan-perusahaan game mulai melirik pemanfaatan token non-fungible (NFT), sistem kepemilikan aset, hingga teknologi blockchain untuk memperluas basis pengguna mereka.

Hingga volume transaksi Polygon dan Ethereum mengalami lonjakan yang tinggi selama beberapa bulan terakhir.

Daftar game RPG berbasis Web3 yang telah menggunakan teknologi blockchain Polygon dan Ethereum.

Diantaranya seperti Axie Infinity, The Sandbox, My DeFi Pet, Ember Sword, hingga My Neighbor Alice. Sebagai informasi, menurut pantauan harga kripto di pasar coinmarketcap harga Ethereum kini dio dibanderol seharga 2,095.00 dolar AS, sementara di banderol di kisaran 1.17 dolar AS per koin.